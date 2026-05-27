Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας αποφάνθηκε ότι ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στους Δολομίτες ενήργησε νόμιμα όταν αρνήθηκε να δώσει νερό βρύσης σε μια τουρίστρια.

Η γυναίκα υποστήριξε χωρίς επιτυχία ότι «το νερό είναι φυσικός πόρος και παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα», αφού ένας σερβιτόρος της πρόσφερε μόνο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό αξίας 7 ευρώ στο εστιατόριο του πεντάστερου ξενοδοχείου Sassongher στην Κορβάρα κατά τη διάρκεια της χιονοδρομικής περιόδου του 2019.

Το ιταλικό Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για αποζημίωση ύψους 2.700 ευρώ για ψυχική οδύνη και οικονομική ζημία, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Σίλβιο Μπελάρντι, δικηγόρος που εκπροσωπεί το ξενοδοχείο, είπε στην εφημερίδα Corriere Alto Adige ότι το δικαστήριο έκρινε ότι «δεν υπάρχει υποχρέωση παροχής νερού βρύσης».

Τα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αρχικά είχε υποβάλει την αγωγή σε κατώτερο δικαστήριο στη Ρώμη. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της.

Η τουρίστρια ισχυρίστηκε ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά της ως καταναλώτριας όταν το προσωπικό αρνήθηκε το αίτημά της για νερό βρύσης, λέγοντας ότι αποτελεί βασικό μέρος της εξυπηρέτησης του ξενοδοχείου και το παρομοίασε με το «να βρεις ένα κρεβάτι με σεντόνια» και «σαπούνι στο μπάνιο».

Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου απέρριψαν την αγωγή της, κρίνοντας ότι οι ιταλικοί νόμοι και κανονισμοί δεν υποχρεώνουν τα καταλύματα να παρέχουν νερό βρύσης στους επισκέπτες και ότι η απόφαση για την παροχή του εναπόκειται στα επιμέρους καταλύματα.

Τα καταλύματα με άδεια λειτουργίας σε όλη την Αγγλία και την Ουαλία υποχρεούνται νομικά να παρέχουν δωρεάν πόσιμο νερό κατόπιν αιτήματος, αναφέρει το BBC.