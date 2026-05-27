Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τα επόμενα 4 χρόνια ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Θα συνεχιστεί με πόρους που έχουμε εγγυηθεί στο υπουργείο Υγείας. Από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική», είπε χαρακτηριστικά, ενώ χαρακτήρισε επίσης δυσάρεστη εξέλιξη το φακελάκι.

Τα 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων που ανακοίνωσε ο ΠΘ ότι θα συνεχιστούν και την περίοδο 2027-2030, μετά το τέλος του ΤΑΑ (με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 300 εκ. ευρώ):

1) Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού.

2) Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

3) Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

4) Πρόγραμμα για την πρόληψη του Καρδιαγγειακού κινδύνου.

5) πρόγραμμα πρόληψης και καταπολέμησης της παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων.

6) πρόγραμμα για την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας.

«Ο σκοπός μας είναι εφόσον μας εμπιστευθεί και πάλι ο ελληνικός λαός να δημιουργήσουμε ένα ανεξάρτητο Υπουργείο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έρευνας και καινοτομίας, γιατί πρέπει να ενοποιήσουμε τον ερευνητικό χώρο στην πατρίδα μας».

«Η χώρα θα αποκτήσει ένα ανεξάρτητο Υπουργείο, το οποίο θα μπορεί να βλέπει ολιστικά την έρευνα και να κάνει κεντρικές επιλογές για το πού θέλει να στρέψει τους εθνικούς πόρους».

Με ισχυρό αποτύπωμα στη δημόσια υγεία συνεχίζεται η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικών Εξετάσεων «Προλαμβάνω», το οποίο προσφέρει δωρεάν, οργανωμένο και προσβάσιμο προσυμπτωματικό έλεγχο σε εκατομμύρια πολίτες. Μέχρι σήμερα, πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες έχουν πραγματοποιήσει τις προληπτικές εξετάσεις.

Τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων του προγράμματος είναι εντυπωσιακά και επιβεβαιώνουν τον καθοριστικό ρόλο της πρόληψης στον έγκαιρο εντοπισμό σοβαρών νοσημάτων.

Αναλυτικά, τα επικαιροποιημένα στοιχεία έχουν ως εξής:

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού:

Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σχεδόν 1.205.142 ψηφιακές μαστογραφίες, ενώ 73.395 γυναίκες εντοπίστηκαν εγκαίρως με ευρήματα.

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας:

Έχουν διενεργηθεί 1.119.341 γυναικολογικοί έλεγχοι, όπως τεστ Παπανικολάου, HPV-DNA και γυναικολογικές εξετάσεις. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν 12.000 κολποσκοπήσεις και βιοψίες για την έγκαιρη ανίχνευση βλαβών.

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου:

Έχουν πραγματοποιηθεί 1.000.225 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι, 38.392 κολονοσκοπήσεις και πάνω από 51.238 ιατρικές πράξεις, όπως κολονοσκοπήσεις, πολυποδεκτομές και βιοψίες.

Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρδιαγγειακού κινδύνου:

Έχουν πραγματοποιηθεί 3.085.294 εξετάσεις. Μετά το πρώτο screening, κρίθηκε αναγκαία και πραγματοποιήθηκε η διενέργεια 67.589 εξετάσεων για στεφανιαία νόσο και ελέγχων ισχαιμίας.

Επιπλέον, στο Πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων, 38.894 πολίτες έλαβαν δωρεάν ιατρική φροντίδα και διατροφική συμβουλευτική.

Η γεωγραφική κατανομή των πολιτών που έλαβαν τις υπηρεσίες του προγράμματος έχει ως εξής: 12.967 στην Αττική, 4.994 στη Θεσσαλονίκη, 1.019 στην Αχαΐα, 2.111 στο Ηράκλειο, 1.115 στη Λάρισα και 16.688 στους λοιπούς νομούς.

Στο Πρόγραμμα πρόληψης της νεφρικής δυσλειτουργίας, έχουν πραγματοποιηθεί 364.680 εργαστηριακές εξετάσεις, ενώ έχουν εντοπιστεί 36.000 πολίτες με ευρήματα.

Η έγκαιρη διάγνωση κάνει τη διαφορά. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην πρόληψη και στην πρόσβαση όλων σε δωρεάν εξετάσεις, γιατί κάθε ζωή μετρά.