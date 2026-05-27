Ο τελικός του Europa Conference League ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και τη Ράγιο Βαγιεκάνο ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τετάρτη (27/5).

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στη Λειψία κυνηγώντας το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο, με το παιχνίδι να αρχίζει στις 22:00 και να μεταδίδεται από ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 1 HD.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αναντολού Εφές – Τουρκ Τέλεκομ Turkish Basketball Super League

18:45 Eurosport Roland Garros, κυρίως ταμπλό

19:30 Mega News Ολυμπιακός – ΝΟ Βουλιαγμένης Water Polo League Γυναικών

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Φενέρμπαχτσε – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 1 HD Κρίσταλ Πάλας – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League