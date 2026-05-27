Με τον αριθμό των μαμάδων να φτάνει φέτος τις 28, το NWSL αποδεικνύει ότι η εγκυμοσύνη δεν εμποδίζει πλέον σε τίποτα τις παίκτριες.

Επίδοση – ρεκόρ υπήρξε στην φετινή σεζόν της NWSL, της Λίγκας ποδοσφαίρου γυναικών των ΗΠΑ. Καταγράφηκε ένας αριθμός 28 μαμάδων αθλητριών να βρίσκονται στα ρόστερ των ομάδων του πρωταθλήματος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν δύο διεθνείς επιθετικοί, οι Σοφία Γουίλσον (Πόρτλαντ Θορνς) και Μάλορι Σουάνσον (Τσικάγο Σταρς), οι οποίες επέστρεψαν στα γήπεδα το 2026, έχοντας φέρει στον κόσμο τις κόρες τους στα τέλη του 2025.

Και οι δύο παίκτριες ήταν ξεκάθαρες στο ότι δεν ένιωσαν καμία πίεση από τις ομάδες τους για να επιστρέψουν άμεσα. Επίσης ότι έκανε η κάθε μία το πρόγραμμά της. Πλέον και γενικά καιρό τώρα η επιστήμη και οι υποδομές στις ΗΠΑ στηρίζουν πολύ περισσότερο τις αθλήτριες σε αυτόν τον τομέα, καταρρίπτοντας κάθε θεωρία ότι η μητρότητα θα σημάνει και το τέλος της καριέρας τους. Και πάνω σε αυτό έχει αλλάξει και η λογική των Λιγκών.