Σε υψηλούς τόνους σχολίασε η κυβέρνηση την παρουσίαση της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα με την ονομασία ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να υποστηρίζει πως πρόκειται ουσιαστικά για μια προσπάθεια πολιτικής επανεμφάνισης χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική κατεύθυνση και τη ρητορική του πρώην πρωθυπουργού. Παράλληλα, ο ίδιος τοποθετήθηκε για τις πολιτικές συνεργασίες, το ΠΑΣΟΚ, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά.

«Άλλαξε το περιτύλιγμα, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Είδαμε τον πρώην πρωθυπουργό να προσπαθεί με ένα rebranding να επανέλθει αλλάζοντας το όνομα του κόμματος και τη διαδικασία που ντύνει την παρουσία του» σχολίασε το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφερόμενος στην παρουσίαση της ΕΛΑΣ-Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη από τον Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο κ. Μαρινάκης υποστήριξε πως η ρητορική του πρώην πρωθυπουργού παραμένει προσκολλημένη σε παλαιότερες πολιτικές λογικές και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της κοινωνίας.

«Το δεύτερο είναι ότι είχαμε μια πιο προσεκτική ρητορική αναπαραγωγή των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες. Ο κόσμος ζητάει να φύγουμε μπροστά και να απαντήσουμε στα προβλήματα που υπάρχουν, ο κ. Τσίπρας επενδύει στην όπισθεν, να γυρίσουμε πίσω» πρόσθεσε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε ακόμη ότι στρατηγικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει η αυτοδυναμία, επισημαίνοντας πως, κατά την άποψή του, η πολιτική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα κινείται στον αντίποδα των όσων ζητά η κοινωνία.

«Με βάση και όσα έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα και τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην αντιπολίτευση, η αυτοδυναμία είναι ο μοναδικός στόχος. Ο κ. Τσίπρας εκπροσωπεί το εντελώς αντίθετο από αυτό που ζητάει η κοινωνία και πρεσβεύουμε εμείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον πρώην πρωθυπουργό, ο Παύλος Μαρινάκης απέκλεισε κατηγορηματικά ένα τέτοιο σενάριο.

«Δεν το συζητάμε ούτε καν ως θεωρία, είναι ανέφικτο, όπως και με κάθε άλλο κόμμα που δημιουργήθηκε με τη λογική της πάνω και της κάτω πλατείας. Υπάρχουν δύο λογικές σε αυτή τη χώρα: την πρώτη τη ζήσαμε με τον μαξιμαλισμό, τον λαϊκισμό, τις εύκολες υποσχέσεις που υπονομεύει τις επόμενες γενιές σε μια λογική ή εμείς ή αυτοί. Εμείς εκφράζουμε την εντελώς άλλη λογική του να μειώνουμε τα βάρη στους πολίτες, να αυξάνουμε τα φορολογικά έσοδα μειώνοντας φορολογικούς συντελεστές και να επιστρέφουμε στην κοινωνία με φοροελαφρύνσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει καθαρή εντολή από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.

«Ο μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία, δεν υπάχουν δεύτερες και τρίτες εκλογές. Οι βουλευτικές εκλογές είναι μια ημέρα και το βράδυ αυτό ελπίζω με αυτοδυναμία να έχει κυβέρνηση ο τόπος», τόνισε.

Αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές περιόδους του κόμματος, σημειώνοντας ότι το σημερινό ΠΑΣΟΚ ακολουθεί διαφορετική πορεία από εκείνη που είχε την περίοδο Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά.

«Με το ΠΑΣΟΚ του 1980 που γέννησε τη λογική των εύκολων λύσεων μας χωρίζει μεγάλη απόσταση. Το ΠΑΣΟΚ επί Βενιζέλου και Φώφης Γεννηματά ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και έβαλε τη χώρα πάνω από το κόμμα. Ένα κόμμα, όμως, που δεν ψηφίζει τον Γιάννη Στουρνάρα τον ΥΠΟΙΚ που κράτησε την Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, ένα κόμμα που συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου, υιοθετεί ένα μέρος της ρητορικής του ξυλολίου, αυτό το ΠΑΣΟΚ που παίρνει απόφαση συνεδρίου με ποιον δεν θα συγκυβερνήσει, απαντά στο αν μπορούμε να συνεργαστούμε».

Για την ομιλία του Κώστα Καραμανλή το βράδυ της Τρίτης και το ζήτημα των υποκλοπών, ο κ. Μαρινάκης τόνισε πως η κυβέρνηση δεν έχει υποβαθμίσει την υπόθεση, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι τον τελικό λόγο έχει η Δικαιοσύνη.

«Δεν έχουμε υποτιμήσει το θέμα των υποκλοπών. Το θέμα αυτό το χειρίζεται η Δικαιοσύνη και άρα η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία οφείλει να σεβαστούν τις αποφάσεις της. Το δεύτερο είναι ότι η αντιπολίτευση ελλείψει προγραμματικού λόγου και κοστολογημένων θέσεων επιχειρεί να στρέψει τη συζήτηση μονοθεματικά σε θέματα που διερευνά η δικαιοσύνη», είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας πως ήδη πριν από την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είχαν διαβιβαστεί χιλιάδες ΑΦΜ στη Δικαιοσύνη για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

«Είπα εγώ ότι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει ποινική διάσταση για κάποια πρόσωπα, τα οποία ερευνά η Δικαιοσύνη; Μα κύριε Κολοκυθά πέντε χιλιάδες ΑΦΜ πριν έρθει καν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχαν σταλεί από τις πολιτικές ηγεσίες της Νέας Δημοκρατίας στη Δικαιοσύνη για ζητήματα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Γεννηθήκαμε το 2019 ή το 2021 στην Ελλάδα; Σε μια χώρα που είχε πληρώσει 3 δισεκατομμύρια, δηλαδή ο φορολογούμενος, για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, ως πρόστιμα τα 3 δισεκατομμύρια, κάποιοι ανακάλυψαν τον «τροχό» ή την «Αμερική» το ’21;».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι επιτυχίες των αρμόδιων υπηρεσιών στην αντιμετώπιση παραβατικών φαινομένων θα έπρεπε να πιστώνονται στην κυβέρνηση και όχι να της καταλογίζονται πολιτικά.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η Αθήνα δεν πρόκειται να αποδεχθεί μονομερείς κινήσεις από την Άγκυρα, τονίζοντας ότι αυτές δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

«Οποιαδήποτε μονομερής παρέμβαση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Το να παρουσιάζουμε όλα τα όπλα για να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους. Θέλουμε να είμαστε αρεστοί λόγω των αποτελεσμάτων και όχι λόγω της ρητορικής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο προσφυγής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά όργανα αναφορικά με το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη «γαλάζια πατρίδα», ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναμένει πρώτα να διαπιστώσει ποιο θα είναι το τελικό περιεχόμενο της τουρκικής νομοθέτησης.

«Για αρχή, για αρχή πρέπει να δούμε τελικά τι θα ψηφιστεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί το να κάνουμε εξωτερική πολιτική επί τη βάση φημών και δημοσιευμάτων δεν είναι και το πιο υπεύθυνο και επωφελές για τη χώρα μας και για καμία χώρα».

Στη συνέχεια τόνισε ότι η ελληνική πλευρά διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για να αντιδράσει εφόσον απαιτηθεί, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση επιλέγει ουσιαστικές κινήσεις και όχι επικοινωνιακές εντυπώσεις.

«Θέλουμε να έχουμε αποδοχή λόγω των αποτελεσμάτων μας, όχι λόγω της ρητορικής. Και ξέρετε από λόγια χορτάσαμε», υπογράμμισε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακόμη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης στα εθνικά θέματα, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, τις συμφωνίες ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, αλλά και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει τον διάλογο με την Τουρκία χωρίς να τίθενται υπό συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων.

«Εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο με όλους μας τους γείτονες, γιατί ο διάλογος έως τώρα μόνο έχει δώσει και σίγουρα δεν έχει στερήσει, ούτε θα μπορούσαμε ποτέ να συζητήσουμε καν κυριαρχικά δικαιώματα, ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινες γραμμές», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.