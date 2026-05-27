Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε στην κεντρική πολιτική σκηνή με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη – ΕΛΑΣ, όπως είναι το όνομα του κόμματος, που παρουσίασε χθες το βράδυ σε συγκέντρωση στην πλατεία του Θησείου. Παρουσίασε την ιδρυτική διακήρυξη, με το συγκεντρωμένο πλήθος να φωνάζει: «Αλέξη, γερά, να φύγει η δεξιά» και «Να τος, να τος ο πρωθυπουργός».

Το όνομα του νέου κόμματος ανακοινώθηκε στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και μετά την προβολή ενός βίντεο υπό τους ήχους της σύνθεσης ειδικά για την εκδήλωση, του Σταμάτη Κραουνάκη.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην ομιλία του και σε επτά δεσμεύσεις. «Στο ραντεβού με την Ιστορία είμαστε πολλοί», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του. «Έφτασε η μέρα, δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφυκτιά. Δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα κοινωνική πλειοψηφία».

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το νέο ταξίδι. Αισιόδοξος είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν άνθρωποι που συνομιλούν τακτικά μαζί του. Όπως σημειώνει η σημερινή στήλη Beast του Newsbeast, για να ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό στην Αμαλίας, θα χρειαστεί, πάντως, ένα γερό μπουστάρισμα από τους πολίτες στους οποίους σκοπεύει να απευθυνθεί. Και το πρώτο στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο Αλ. Τσίπρας είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι αυτό που θέλει να πετύχει – παρά την καχυποψία που υπάρχει για το πολιτικό σύστημα, συνολικά.

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Στην ομιλία του στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας είπε: «Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω απόψε στα χέρια μου είναι η δική μας Πυξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πυξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα δημοκρατικό σχέδιο για τον 21ο αιώνα. Προς την Ηθική Επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Κι έναν νέο πατριωτισμό που συνδέεται άρρηκτα με την Κοινωνική Δικαιοσύνη. Έναν πατριωτισμό που υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας».

Υπογράμμισε ότι με τη Διακήρυξη «απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και καταθέτουμε ενώπιόν τους 7 βασικές Δεσμεύσεις:

Πρώτον: Δεσμευόμαστε για Ζωή με Αξιοπρέπεια.

Δεύτερον: Δεσμευόμαστε για ισχυρή Δημοκρατία χωρίς Ασυλία. Για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος.

Τρίτον: Δεσμευόμαστε για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση και σε μια νέα

βιομηχανική πολιτική.

Τέταρτον: Δεσμευόμαστε για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαιώματα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία, η κοινωνική προστασία, η στέγη και ο πολιτισμός.

Πέμπτον: Δεσμευόμαστε για μια Ανθεκτική Ελλάδα σε έναν Κόσμο Διαρκών Κρίσεων. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις, την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Έκτον: Δεσμευόμαστε για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές Τεχνολογικές Υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας.

Έβδομον: Δεσμευόμαστε για μια Ισχυρή Ελλάδα που Θωρακίζει τα Δικαιώματά της και Χτίζει Γέφυρες Ειρήνης. Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Συμπυκνώνοντας ανέφερε ότι «η σημερινή μας Διακήρυξη σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας συλλογικής προσπάθειας για τη δημιουργία μιας μεγάλης Προοδευτικής Συμπαράταξης. Τη σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου που αποτελούν έκφραση της σύγχρονης Αριστεράς: Της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας και της Πολιτικής Οικολογίας. Αυτή είναι η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής».

Ακολούθως κάλεσε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες να υπογράψουν τη Διακήρυξη. «Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας», όπως είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Καλούμε τον κόσμο της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, όλες και όλους όσοι βαδίσαμε μαζί σε δύσκολους δρόμους αλλά και όσους δεν εντάχθηκαν ποτέ μέχρι σήμερα σε κόμματα να συμπαραταχθούν μαζί μας».

«Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου, στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος: του ΕΑΜ, της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ, των αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ, των πρώτων χρόνων της Αλλαγής, του ΣΥΡΙΖΑ, της Πρώτης Φοράς Αριστερά.

Καλούμε κάθε πολίτη που ζει στην Ελλάδα, κάθε Έλληνα και Ελληνίδα της διασποράς να κάνει το βήμα της Συμπαράταξης με το όραμα, τις αξίες και τους αγώνες μας. Να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας. Γιατί τίποτα δεν αλλάζει χωρίς τη συμμετοχή μας. Γιατί δεν χρειαζόμαστε απλώς πολιτική αλλαγή αλλά αλλαγή πολιτικής. Κι αυτή η αλλαγή δεν θα έρθει από τα πάνω. Θα έρθει από την κοινωνία. Από τους ανθρώπους που δουλεύουν, δημιουργούν, αγωνίζονται και επιμένουν να ελπίζουν στους εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες που διαμόρφωσαν τη σύγχρονη Ελλάδα».

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα χιλιάδων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα και εξήγησε: «Όχι από κάποια φιλοδοξία. Αλλά γιατί δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση. Την αδράνεια και την αποχή. Το στερεότυπο ότι τίποτε δεν αλλάζει σε αυτή τη χώρα. Σήμερα γεννιέται μια νέα πολιτική δύναμη με στόχο όχι μόνο την πολιτική αλλαγή αλλά και την αλλαγή πολιτικής».

Ποιοι βρέθηκαν και ποιοι δεν βρέθηκαν στο Θησείο

Στη συγκέντρωση στο Θησείο δεν έδωσαν το παρών βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, προκειμένου να μην συνδεθεί ο νέος φορέας με τα παλιά κόμματα. Ήταν όμως πολλά μεσαία στελέχη και από τα δύο κόμματα (αρκετοί συνεργάτες των βουλευτών).

Παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Αντώνης Σαουλίδης, το πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βασιλειάδης, και η πρώην βουλευτής, Δώρα Αυγέρη. Στο Θησείο ήταν, ακόμη, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Κουρουπλής, ο πρώην βουλευτής, Μενέλαος Μαλτέζος, το στέλεχος του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, Γιώργος Σιακαντάρης, και η αδελφή του πρώην πρωθυπουργού, Ζανέτ Τσίπρα.

Εκεί ήταν και ο ανεξάρτητος βουλευτής, Γιάννης Σαρακιώτης, ο πρώην υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Γαβρόγλου, το πρώην στέλεχος της Νέας Αριστεράς, Νίκος Μπίστης, και ο επίσης ανεξάρτητος βουλευτής, Φερχάτ Οζγκιούρ.

Η πρώην βουλευτής, Αθηνά Λινού, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο Ανδρέας Νεφελούδης, πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι.

Δύο ηθοποιοί, η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης, προλόγισαν την εκδήλωση στο Θησείο.

Οι πρώτες αντιδράσεις

«Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κ. Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας την παρουσίαση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

«Η κοινωνία ζητάει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα μπροστά και ο κ. Τσίπρας, από την ονομασία του κόμματός του μέχρι τις “ακάλυπτες” υποσχέσεις και τον τοξικό του λόγο, θέλει να γυρίσει την Ελλάδα πολλές δεκαετίες πίσω», πρόσθεσαν.

«Τα αποκαλυπτήρια του ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα με το όνομα ΕΛΑΣ πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως “νέο”», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του.

Ρωτά με ποια αξιοπιστία θα ρυθμίσει τα «κόκκινα» δάνεια ο κ. Τσίπρας «που έφερε τα funds μολονότι υποσχόταν σεισάχθεια». «Εκείνος που προτίμησε να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές, αλλά να κόψει συντάξεις όπως είπε ο Ζ.Κ. Γιούνκερ πρόσφατα και αφαίμαξε φορολογικά τη μεσαία τάξη, επιστήμονες, ελεύθερους επαγγελματίες, με ποια αξιοπιστία θα εμπνεύσει ότι αυτή τη φορά εννοεί τη δίκαιη φορολογία;», σχολιάζει. Στο ίδιο πνεύμα ρωτά: «Εκείνος που σφράγισε δύο φορές το 41% της Νέας Δημοκρατίας και υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης μεταπολιτευτικά, πώς θα κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή;».

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Τσίπρας κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».

Σχετικά με την αποστροφή του για τα χρέη των κομμάτων, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρει: «Ας γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει προχωρήσει σε ρύθμιση όλων των χρεών του προς τις τράπεζες επί προεδρίας της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά και του Νίκου Ανδρουλάκη». Στο ίδιο πλαίσιο σχολιάζει: «Ο κ. Τσίπρας γιατί δεν λέει μια κουβέντα για τα χρεοκοπημένα κομματικά ΜΜΕ και τους απολυμένους εργαζόμενους που άφησε πίσω του; Γιατί δεν απαντά στον διάδοχό του στον ΣΥΡΙΖΑ, που καταγγέλλει ότι βρήκε “μαύρα ταμεία”; Γιατί δεν δημοσιοποιεί πως χρηματοδοτεί κόμμα με ακριβές επικοινωνιακές καμπάνιες και πανελλαδικό δίκτυο;».

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ παραθέτει -όπως αναφέρει- «κάτι καίριο», και συγκεκριμένα ένα απόσπασμα από τοποθέτηση του Γιώργου Σιακαντάρη στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, «όχι πολύ παλιά, μόλις το 2024»: «Μπορεί να γίνει επικεφαλής μιας προσπάθειας για την ήττα της Κεντροδεξιάς και της Ακροδεξιάς ο άνθρωπος που το 2015 έβαλε στην κυβέρνηση τη χειρότερη τότε μορφή Ακροδεξιάς; Οι άνθρωποι αλλάζουν, αλλά η ιστορία τους τους ακολουθεί. Αυτή δεν αλλάζει».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα. Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς, αποδίδοντας στον κ. Τσίπρα «αντιπάθεια», «ανιστορική προσέγγιση» και «εμπάθεια». Παράλληλα, στάθηκε στη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», συνδέοντάς τη με την υπόθεση Novartis, την οποία έφερε εκ νέου στο προσκήνιο με το σχόλιό του.

ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:

Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 26, 2026

Σκληρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε και η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» σχολίασε τη δημόσια επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, κάνοντας λόγο για «επιστροφή στον τόπο του εγκλήματος».

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου αναφέρθηκε με αιχμηρό τρόπο στη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για τη Συμφωνία των Πρεσπών και για τις πολιτικές που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Όπως υποστήριξε, πρόκειται για «τον άνθρωπο που υπέγραψε τη Συμφωνία των Πρεσπών και ξεπούλησε τη Μακεδονία μας», ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην περίοδο των μνημονίων και των capital controls.