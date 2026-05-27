Το κοινοβούλιο της Βολιβίας αποφάσισε την Τρίτη να καταργήσει νόμο που έθετε αυστηρούς περιορισμούς στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον κεντροδεξιό πρόεδρο Ροδρίγο Πας να ενεργοποιήσει τον στρατό και να επιβάλει περιορισμούς σε πολιτικές ελευθερίες.

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για πιο αυστηρά μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση των μαζικών διαδηλώσεων που ζητούν την παραίτησή του και έχουν προκαλέσει παραλυσία στη χώρα από τις αρχές του μήνα.

Με πλειοψηφία υψηλότερη από τα δυο τρίτα, η Βουλή προχώρησε στην κατάργηση νόμου που ίσχυε από το 2020 και περιόριζε τη δυνατότητα της εκτελεστικής εξουσίας να κηρύσσει καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο νόμος που ακυρώνει την προϋπάρχουσα διάταξη «υιοθετήθηκε», δήλωσε ο πρόεδρος του σώματος Ρομπέρτο Κάστρο κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που διεξήχθη ψηφιακά, με τη συμμετοχή 117 βουλευτών. Το κείμενο, που είχε ήδη υιοθετηθεί από τη Γερουσία, δίνει πλέον πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στον αρχηγό του κράτους.