Ο Άδωνις Γεωργιάδης άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις διεργασίες για τη συγκρότηση νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρούς χαρακτηρισμούς, αποδίδοντας στον κ. Τσίπρα «αντιπάθεια», «ανιστορική προσέγγιση» και «εμπάθεια». Παράλληλα, στάθηκε στη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι «η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας», συνδέοντάς την με την υπόθεση Novartis, την οποία έφερε εκ νέου στο προσκήνιο με το σχόλιό του.

ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του @atsipras και το ερώτημα είναι ένα:

Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 26, 2026

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας:

«ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη» του Τσίπρα

«ΕΛ.Α.Σ. – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη», το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και το ερώτημα είναι ένα: Αφού τελικά ήθελε να γυρίσει στις κομμουνιστικές του ρίζες και να αυτοπεριοριστεί στην Αριστερά και στην Άκρα Αριστερά τί το ήθελε το rebranding, τους ξένους συμβούλους κλπ … ο παλιός γνωστός, αντιπαθής, ανιστόρητος και εμπαθής Αλέξης Τσίπρας…. «Η χώρα χρειάζεται ένα σοκ εντιμότητας και δημοκρατίας» είπε υπονοώντας τον εαυτό του ο Π/Θ της σκευωρίας Novartis…. Και πού να σφίξουν οι ζέστες!».