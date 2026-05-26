Ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του και σύσσωμη η ομάδα, μαζί με τους αδελφούς Αγγελόπουλος, δείπνησε σε εστιατόρια της Βούλας.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν οι μεγάλοι θριαμβευτές στο Final Four της Euroleague που έγινε στο Telecom Center Athens νικώντας τη Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό και τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό και αποφάσισαν να το γιορτάσουν και λίγο πιο… ήσυχα, μετά τον χαμό που έγινε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Έτσι, η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και οι παίκτες δείπνησαν όλοι μαζί σε εστιατόριο της Βούλας, με το κλίμα, φυσικά, να είναι εξαιρετικό.