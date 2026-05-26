Η Μαρία Σάκκαρη έκανε εντυπωσιακό ξεκίνημα στο Roland Garros καθώς νίκησε με 2-0 σετ τη Λίντα Νόσκοβα και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε δάκρυσε όταν μια δημοσιογράφος και πρώην παίκτρια από την Ουρουγουάη της ζήτησε να μιλήσει για τη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου.

Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος είπε στην Ελληνίδα τενίστρια ότι ως παίκτρια γνώριζε καλά τη μητέρα της (σ.σ. επίσης τενίστρια) και στάθηκε στον δυνατό χαρακτήρα της, ρωτώντας την αν την έχει επηρεάσει αυτό.

Μια ερώτηση που συγκίνησε τη Σάκκαρη, η οποία δάκρυσε μιλώντας για τη μητέρα της.

«Είναι πολύ ωραίο να βλέπω ανθρώπους να θυμούνται τη μαμά μου απ’ όταν ήταν παίκτρια, είναι καταπληκτική. Συγκινούμαι, είναι σίγουρα ο λόγος που βρίσκομαι εδώ. Προφανώς, το τένις μας είναι πολύ διαφορετικό. Θυμάστε το τένις της. Πάλευε πολύ, έπαιζε πολλά drop shots. Είχε καλό forehand, όχι τόσο καλό σερβίς, αλλά καλό forehand. Δεν ξέρω γιατί συγκινούμαι. Μάλλον επειδή σπάνια μιλάω γι’ αυτήν. Ή σπάνια βλέπω κάποιον που πραγματικά τη γνωρίζει. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν γονιό που πραγματικά σε καταλαβαίνει και σε νιώθει», ήταν η απάντηση της Σάκκαρη.

Βλέποντας τη συγκίνηση της Ελληνίδας τενίστριας, η υπεύθυνη της συνέντευξη Τύπου τη ρώτησε αν θέλει να σταματήσει για λίγο, με τη Σάκκαρη να ξεκαθαρίζει πως τα δάκρυα ήταν από χαρά.

«Είναι κάτι όμορφο, πολύ όμορφο. Το θέμα είναι ότι ήταν μια καταπληκτική παίκτρια και σταμάτησε όταν ήταν μόλις 25 χρονών. Ερωτεύτηκε τον πατέρα μου και είπε ότι δεν θα συνέχιζε άλλο.

Νομίζω ότι μου είχε πει παλιότερα πώς ένιωθε ότι είχε πέσει σχεδόν έξω από το Top 100 και ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει. Γι’ αυτό σταμάτησε. Η καθοδήγησή της ήταν το μεγαλύτερο και πιο σημαντικό πράγμα για μένα μέχρι και σήμερα. Γιατί ο τρόπος που πίστευε σε μένα, φυσικά και ο πατέρας μου επίσης, αλλά εκείνη είχε τη γνώση, κάτι πραγματικά μοναδικό.

Γιατί εγώ δεν ήμουν σπουδαία ως junior, όπως όλοι ξέρουν, αλλά εκείνη συνέχισε να πιστεύει σε μένα. Συνέχισε να φέρνει τους καλύτερους προπονητές για μένα. Είναι καταπληκτικό να την έχω στο πλευρό μου».