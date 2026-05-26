Άναυδες έμειναν μητέρα και κόρη που αγόρασαν σπίτι στην Αγία Παρασκευή, καθώς μπαίνοντας μέσα αντίκρισαν τρεις οβίδες όλμου στην κουζίνα.

Το δελτίο ειδήσεων του Alpha ανέφερε ότι ήταν ιταλικά πυρομαχικά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, που φαίνεται ότι δεν βρίσκεται στη ζωή, είχε τα πυρομαχικά, εκ των οποίων τα δύο ήταν ενεργά, ενώ οι κληρονόμοι του δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ., η οποία ειδοποίησε άνδρες του τάγματος εκκαθαρίσεων ναρκοπεδίων ξηράς του στρατού.