Ανοιχτά για τις οικονομικές συνέπειες μιας λανθασμένης επιχειρηματικής επιλογής μίλησε ο Μέμος Μπεγνής σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημοσιογράφο Χριστιάνα Κοχλατζή για την εκπομπή «Happy Day» του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του δεδομένα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, αποκαλύπτοντας πως παρά τα εμπόδια δεν στράφηκε σε άλλη επαγγελματική κατεύθυνση, αν και βρέθηκε αντιμέτωπος με σημαντικά χρέη.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μέμος Μπεγνής περιέγραψε την κατάσταση αναφέροντας: «Καλούμαι κάποιες φορές να κάνω δουλειές για βιοποριστικούς λόγους. Δεν έφτασα στο σημείο να κάνω άλλη δουλειά εκτός από ηθοποιός, ακόμα και στη κρίση».

Στη συνέχεια, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο πιέστηκε οικονομικά, δηλώνοντας: «Επένδυσα τα χρήματά μου σε ταχυφαγείο και καταστράφηκα. Ακόμα πληρώνω χρέη».

Η αποχή από το κρέας και η διαχείριση των σχέσεων

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο ζωή του, ο ηθοποιός εστίασε στις αλλαγές που έχει πραγματοποιήσει στο καθημερινό του διαιτολόγιο, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να αντιμετωπίζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις.

Απαντώντας σε ερώτηση για την προσωπική του ζωή και τη στάση του απέναντι στο συναίσθημα του έρωτα, ο Μέμος Μπεγνής τοποθετήθηκε χωρίς υπεκφυγές.

«Τα προσωπικά μου είναι χάλια μαύρα. Αν ερωτευτώ θα στο πω, τα δίνω όλα. Ο έρωτας δεν είναι λογική και να βάζεις στρατηγική. Οι ψυχολόγοι σου τονώνουν το εγώ», ανέφερε ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του.