Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υποβληθεί στην τρίτη προγραμματισμένη ιατρική του εξέταση μέσα σε διάστημα 13 μηνών, την ώρα που η υγεία και η φυσική του κατάσταση βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο της πολιτικής συζήτησης στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο Walter Reed, όπου θα υποβληθεί σε ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο.

Η νέα επίσκεψη στο Walter Reed

Η νέα επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed έρχεται μετά την ετήσια ιατρική εξέταση στην οποία είχε υποβληθεί τον Απρίλιο του 2025 και έναν ακόμη επανέλεγχο τον Οκτώβριο.

Η δεύτερη επίσκεψη είχε προκαλέσει σειρά ερωτημάτων, καθώς ο Λευκός Οίκος αρχικά την είχε περιγράψει ως «προγραμματισμένο επανέλεγχο», χωρίς να δώσει αμέσως σαφείς λεπτομέρειες για το είδος των εξετάσεων.

Σχεδόν τρεις μήνες αργότερα, ο Τραμπ και η αμερικανική προεδρία διευκρίνισαν ότι είχε πραγματοποιηθεί αξονική τομογραφία. Ο προσωπικός γιατρός του, Σον Μπαρμπαμπέλα, ανέφερε ότι η εξέταση έγινε προληπτικά, προκειμένου να αποκλειστεί καρδιαγγειακό πρόβλημα.

Γιατί προκαλεί συζήτηση η συχνότητα των εξετάσεων

Αν και ο Λευκός Οίκος διαθέτει μόνιμη ιατρική ομάδα για την παρακολούθηση του προέδρου, το Walter Reed διαθέτει εξειδικευμένες εγκαταστάσεις για απεικονιστικές εξετάσεις και άλλες ιατρικές διαδικασίες.

Η συχνότητα των επισκέψεων, ωστόσο, έχει τροφοδοτήσει ερωτήματα από ανεξάρτητους γιατρούς και πολιτικούς παρατηρητές, κυρίως λόγω της ηλικίας του Τραμπ και της σημασίας που έχει η φυσική και πνευματική επάρκεια για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η αμερικανική προεδρία επιμένει ότι η υγεία του είναι «εξαιρετική», επικαλούμενη τις ιατρικές εκθέσεις των γιατρών του Λευκού Οίκου.

Οι μώλωπες, το πρήξιμο στα πόδια και τα ερωτήματα για την κόπωση

Το τελευταίο διάστημα, ανεξάρτητοι γιατροί έχουν διατυπώσει απορίες για ορισμένα σημάδια που έχουν παρατηρηθεί δημόσια, όπως μώλωπες στα χέρια, πρήξιμο στα πόδια και περιστασιακές ενδείξεις κόπωσης ή υπνηλίας.

Ο καρδιολόγος Τζόναθαν Ράινερ, ο οποίος είχε συνεργαστεί επί χρόνια με τον πρώην αντιπρόεδρο Ντικ Τσέινι, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος φαίνεται να αποφεύγει να αναγνωρίσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, σημειώνοντας ότι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας συχνά εμφανίζουν ιατρικά ζητήματα.

Ο Τραμπ βρίσκεται πλέον κοντά στα 80, γεγονός που καθιστά την κατάσταση της υγείας του αναπόφευκτα πολιτικό ζήτημα.

Από το «Sleepy Joe» στα ερωτήματα για τον ίδιο

Η υγεία και η αντοχή του προέδρου δεν είναι απλώς ιατρικό θέμα. Στις ΗΠΑ έχει γίνει κεντρικό στοιχείο της πολιτικής εικόνας.

Κατά την προεκλογική περίοδο του 2023 και του 2024, ο Τραμπ χρησιμοποίησε επανειλημμένα την ηλικία και την αντοχή του ως πολιτικό επιχείρημα, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, τον οποίο αποκαλούσε συχνά «Sleepy Joe».

Τώρα, όμως, ο ίδιος βρίσκεται αντιμέτωπος με ερωτήματα παρόμοια με εκείνα που είχαν τεθεί για τον Μπάιντεν: αν διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια και σωματική αντοχή για την άσκηση των προεδρικών καθηκόντων.

Η δημοσκόπηση που δείχνει πτώση εμπιστοσύνης

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των Washington Post – ABC News – Ipsos, το ποσοστό των Αμερικανών που θεωρεί ότι ο Τραμπ διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια για την προεδρία μειώθηκε στο 40%, από 47% τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αντίστοιχα, το 44% εκτιμά ότι διαθέτει την απαραίτητη φυσική κατάσταση, έναντι 54% λίγους μήνες νωρίτερα.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η συζήτηση για την υγεία του δεν περιορίζεται πλέον σε γιατρούς ή πολιτικούς αντιπάλους. Αρχίζει να αποτυπώνεται και στην κοινή γνώμη.

Το ζήτημα της διαφάνειας για την υγεία των προέδρων

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ δεν είναι υποχρεωμένοι να δημοσιοποιούν πλήρως τα ιατρικά τους αρχεία. Ωστόσο, οι ετήσιες εξετάσεις στο Walter Reed έχουν μετατραπεί σε καθιερωμένη πρακτική.

Το θέμα της διαφάνειας επανέρχεται κάθε φορά που υπάρχουν ερωτήματα για την υγεία εν ενεργεία προέδρου. Ορισμένοι βουλευτές και από τα δύο κόμματα έχουν ζητήσει αυστηρότερο θεσμικό έλεγχο, ακόμη και τη δημιουργία ανεξάρτητης επιτροπής αξιολόγησης.

Το επιχείρημα είναι απλό: η υγεία του προέδρου δεν είναι ιδιωτικό ζήτημα στον ίδιο βαθμό που είναι για έναν απλό πολίτη, καθώς επηρεάζει τη λειτουργία της χώρας και της αμερικανικής εξουσίας.

Ο Τραμπ επιμένει στα γνωστικά τεστ

Ο ίδιος ο Τραμπ συνεχίζει να προβάλλει τα αποτελέσματα γνωστικών εξετάσεων στις οποίες έχει υποβληθεί, υποστηρίζοντας ότι αποδεικνύουν την πνευματική του επάρκεια.

Κατά καιρούς έχει επικαλεστεί και παλαιότερες ιατρικές γνωματεύσεις, μεταξύ των οποίων εκείνες του Ρόνι Τζάκσον, πρώην γιατρού του Λευκού Οίκου και νυν Ρεπουμπλικανού βουλευτή.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι ο Τζάκσον τού είχε πει πως ήταν πιο υγιής από προκατόχους του, όπως ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζορτζ Μπους, παρότι και οι δύο ήταν αρκετά νεότεροι όταν ανέλαβαν την προεδρία.

Πιο επιθετική γραμμή από τον Λευκό Οίκο

Τους τελευταίους μήνες, ο Λευκός Οίκος έχει υιοθετήσει πιο επιθετική στάση απέναντι στις φήμες για την υγεία του Τραμπ, ειδικά όταν αυτές συνδέονται με περιόδους περιορισμένων δημόσιων εμφανίσεων.

Στις αρχές Απριλίου, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υποστήριζαν ότι ο Τραμπ είχε μεταφερθεί στο Walter Reed. Οι αξιωματούχοι το διέψευσαν, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος βρισκόταν σε απομόνωση, παρακολουθώντας επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Ιράν.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, είχε χαρακτηρίσει τέτοιες αναφορές μέρος «οργανωμένης εκστρατείας παραπληροφόρησης».

Η υγεία του Τραμπ γίνεται πολιτικό ζήτημα

Η νέα ιατρική εξέταση του Ντόναλντ Τραμπ δεν σημαίνει από μόνη της ότι υπάρχει πρόβλημα υγείας. Ωστόσο, η συγκυρία, η ηλικία του, οι προηγούμενες επισκέψεις στο Walter Reed και οι ερωτήσεις που παραμένουν ανοιχτές έχουν μετατρέψει το θέμα σε πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα.

Για τους υποστηρικτές του, οι εξετάσεις δείχνουν ότι ο πρόεδρος παρακολουθείται συστηματικά και είναι σε θέση να συνεχίσει κανονικά τα καθήκοντά του.

Για τους επικριτές του, όμως, η υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη διαφάνεια γύρω από την υγεία των προέδρων, ειδικά όταν πρόκειται για έναν ηγέτη σχεδόν 80 ετών που έχει κάνει την εικόνα δύναμης και αντοχής κεντρικό κομμάτι της πολιτικής του ταυτότητας.

Το βέβαιο είναι ότι κάθε επίσκεψη του Τραμπ στο Walter Reed θα παρακολουθείται πλέον στενά. Όχι μόνο ως ιατρικό γεγονός, αλλά ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής συζήτησης για την ηλικία, τη διαύγεια και τη φυσική αντοχή στην κορυφή της αμερικανικής εξουσίας.