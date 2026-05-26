Νέος συναγερμός σήμανε στη Βαλτική, μετά την ανακοίνωση των ρωσικών υπηρεσιών ότι εντοπίστηκαν μαγνητικές νάρκες στο κύτος του δεξαμενόπλοιου Arrhenius, το οποίο είχε φτάσει στο ρωσικό λιμάνι Ουστ Λούγκα από την Αμβέρσα.

Η Μόσχα κάνει λόγο για αποτροπή πιθανής επίθεσης σε πλοίο που επρόκειτο να φορτώσει υγραέριο / LPG και στη συνέχεια να αναχωρήσει με προορισμό τη Σαμψούντα της Τουρκίας. Το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών στη Βαλτική, σε μια περίοδο που η Ρωσία έχει ήδη ενισχύσει τους ελέγχους στα λιμάνια της.

Δύτες εντόπισαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς στο κύτος

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, δύτες που πραγματοποιούσαν έλεγχο στο υποθαλάσσιο τμήμα του πλοίου εντόπισαν δύο μαγνητικούς εκρηκτικούς μηχανισμούς κολλημένους στο κύτος, κοντά στο μηχανοστάσιο.

Russia's FSB claims divers found two magnetic limpet mines attached to the hull of the LPG tanker Arrhenius at the Baltic port of Ust-Luga.



The devices, each containing around 7 kg of explosives, were placed near the engine room and defused by Russian security services.… pic.twitter.com/cYBqgetTVs — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Οι μηχανισμοί, σύμφωνα με τη FSB, περιείχαν εκρηκτική γόμωση περίπου 7 κιλών ο καθένας και απενεργοποιήθηκαν από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η ρωσική υπηρεσία υποστήριξε ότι τα αντικείμενα έμοιαζαν με μαγνητικές θαλάσσιες νάρκες.

Από την Αμβέρσα στο Ουστ Λούγκα και μετά στη Σαμψούντα

Το Arrhenius, που φέρει σημαία Λιβερίας, είχε φτάσει στο Ουστ Λούγκα στις 20 Μαΐου, προερχόμενο από το λιμάνι της Αμβέρσας στο Βέλγιο.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία ναυσιπλοΐας που επικαλείται το Reuters, το πλοίο διαχειρίζεται η Maple Mariner Holding, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μετά τη φόρτωση στο ρωσικό λιμάνι, ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει για τη Σαμψούντα.

Η Μόσχα μιλά για μηχανισμούς «κατασκευασμένους σε χώρα του ΝΑΤΟ»

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι οι μηχανισμοί ήταν κατασκευασμένοι σε χώρα του ΝΑΤΟ, χωρίς όμως να παρουσιάσει δημοσίως στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό.

Η εκπρόσωπος της ρωσικής Ανακριτικής Επιτροπής, Σβετλάνα Πετρένκο, ανέφερε ότι από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας προκύπτει πως οι νάρκες δεν θα μπορούσαν να έχουν τοποθετηθεί σε ρωσικά χωρικά ύδατα. Η εκτίμηση αυτή οδηγεί τη Μόσχα στο συμπέρασμα ότι οι μηχανισμοί προσαρτήθηκαν στο πλοίο πριν αυτό φτάσει στη Ρωσία.

Το βλέμμα στην Αμβέρσα

Ρωσικά και διεθνή δημοσιεύματα αναφέρουν ότι οι Αρχές εξετάζουν τη διαδρομή του πλοίου πριν από την άφιξή του στο Ουστ Λούγκα, με ιδιαίτερη έμφαση στο διάστημα που βρισκόταν στην περιοχή της Αμβέρσας.

Σύμφωνα με ουκρανικό δημοσίευμα που επικαλείται ρωσικές και διεθνείς αναφορές, ο πλοίαρχος φέρεται να είπε στους ερευνητές ότι πριν από την εκφόρτωση στο βελγικό λιμάνι το πλοίο είχε παραμείνει για περίπου 36 ώρες σε αγκυροβόλιο, λόγω απεργίας λιμενεργατών. Η πληροφορία αυτή εξετάζεται ως πιθανό κρίσιμο χρονικό παράθυρο, χωρίς όμως να έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το τι συνέβη εκεί.

Το ΝΑΤΟ αρνείται εμπλοκή

Η υπόθεση έχει και έντονη γεωπολιτική διάσταση, καθώς η Μόσχα συνέδεσε τους μηχανισμούς με χώρα του ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο Reuters ότι η Συμμαχία δεν έχει ναρκοθετήσει κανένα δεξαμενόπλοιο, απορρίπτοντας τον ρωσικό υπαινιγμό περί εμπλοκής.

Φόβοι για νέο μέτωπο στη Βαλτική

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης καχυποψίας γύρω από τις θαλάσσιες μεταφορές ενέργειας, τις υποδομές και τα πλοία που συνδέονται με ρωσικά λιμάνια.

Η Ρωσία έχει ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας στα λιμάνια της μετά από σειρά περιστατικών που η ίδια χαρακτηρίζει ως απόπειρες σαμποτάζ κατά ενεργειακών υποδομών. Το Reuters υπενθυμίζει ότι η Ρωσία είχε διατάξει ελέγχους με δύτες σε πλοία που καταπλέουν στα λιμάνια της μετά από ύποπτα επεισόδια σε δεξαμενόπλοια, μεταξύ των οποίων και έκρηξη στο μηχανοστάσιο του τάνκερ Koala στο Ουστ Λούγκα τον Φεβρουάριο του 2025.

Γιατί το περιστατικό είναι κρίσιμο

Το Ουστ Λούγκα είναι ένα από τα σημαντικότερα ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική και κομβικό σημείο για τις εξαγωγές ενέργειας. Ένα πιθανό χτύπημα σε πλοίο μεταφοράς υγραερίου θα είχε όχι μόνο οικονομικές, αλλά και περιβαλλοντικές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και, προς το παρόν, τα βασικά στοιχεία προέρχονται από ρωσικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι οι ισχυρισμοί της Μόσχας για την προέλευση των μηχανισμών και το πού τοποθετήθηκαν πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη μέχρι να υπάρξουν ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα στοιχεία.

Το βέβαιο είναι ότι το περιστατικό με το Arrhenius προσθέτει ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα της έντασης γύρω από τη Βαλτική, την ενεργειακή ασφάλεια και τις θαλάσσιες μεταφορές, σε μια περίοδο που κάθε συμβάν σε πλοίο ή υποδομή μπορεί να αποκτήσει άμεσα διεθνείς διαστάσεις.