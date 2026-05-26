Μέτρα για την πρόληψη κατά της επιδημίας Έμπολα που πλήττει τις αφρικανικές χώρες θα πάρουν οι ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό ενόψει του Μουντιάλ 2026.

«Θέτουμε σε εφαρμογή πρωτόκολλα επιδημιολογικής επιτήρησης σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, κυρίως στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου», δήλωσε ο Μεξικανός υπουργός Υγείας Ντέιβιντ Κερσενόμιτς σε συνέντευξη Τύπου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενώ διευκρίνισε ότι σχεδιάζονται μέτρα απομόνωσης και στενή παρακολούθηση από τις υγειονομικές και τουριστικές αρχές.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βιώνει μια επιδημία αυτού του θανατηφόρου ιού, θα παίξει τους αγώνες του πρώτου γύρου του τουρνουά στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό.

Η ΛΔΚ αντιμετωπίζει μια «εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη» επιδημία Έμπολα, προειδοποίησε (25/5) ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καλώντας τις γειτονικές χώρες να δράσουν «άμεσα». Τουλάχιστον δώδεκα άλλες αφρικανικές χώρες απειλούνται επίσης από την εξάπλωση του ιού.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι η εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό (ΛΔΚ) θα πρέπει να αυτοαπομονωθεί σε μια «φούσκα» για 21 ημέρες πριν της επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, όπου θα κάνει το ντεμπούτο της στις 17 Ιουνίου εναντίον της Πορτογαλίας στο Χιούστον. Αναμένεται να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 11 Ιουνίου.

Ο δεύτερος αγώνας της θα είναι εναντίον της Κολομβίας στη Γκουανταλαχάρα, στο δυτικό Μεξικό, μια χώρα που αναμένει να υποδεχτεί περισσότερους από πέντε εκατομμύρια τουρίστες κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα της ΛΔ του Κονγκό, η οποία θα έχει έδρα το Χιούστον, θα παίξει τον τελευταίο αγώνα της στις 27 Ιουνίου στην Ατλάντα εναντίον του Ουζμπεκιστάν.

Από τότε που η ΛΔ του Κονγκό ανακοίνωσε ξέσπασμα Έμπολα στις 15 Μαΐου, 204 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με απολογισμό που δημοσιεύθηκε το Σάββατο από το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ο ΠΟΥ εξέδωσε διεθνή υγειονομικό συναγερμό, ωστόσο, η επιδημία, η οποία θα μπορούσε να διαρκέσει περισσότερο από δύο μήνες, ενέχει χαμηλό κίνδυνο παγκοσμίως, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.