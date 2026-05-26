

Ηχηρό παρών στην εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου των Αρβανιτόπουλου και Φίλη «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη» δίνουν κορυφαίες προσωπικότητες, με τα βλέμματα όλων να στρέφονται στους δύο πρώην πρωθυπουργούς, καθώς ο Αντώνης Σαμαράς βρίσκεται ανάμεσα στους υψηλούς προσκεκλημένους, ενώ ο Κώστας Καραμανλής είναι ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο πολιτικό βάρος στην εκδήλωση.



Αυτή η σημαντική σύναξη με έντονο πολιτικό χρώμα και άρωμα από το κυβερνών κόμμα πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής, συγκεντρώνοντας την ελίτ της πολιτικής και ακαδημαϊκής ζωής.



Αφορμή αποτελεί η παρουσίαση του νέου, άκρως επίκαιρου βιβλίου των καθηγητών Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Γιώργου Φίλη με τίτλο «Η Νέα Παγκόσμια Τάξη», το οποίο αναλύει τις ραγδαίες γεωπολιτικές ανακατατάξεις.



Στο Μέγαρο Μουσικής βρίσκονται επίσης ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο Χρήστος Σταϊκούρας, καθώς και πλήθος προβεβλημένων στελεχών από τον χώρο της πολιτικής, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και του πανεπιστημιακού κόσμου.



