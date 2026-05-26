Περιοχή ζωτικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ έφτασε στην πρωτεύουσα του Έβρου λίγο πριν από τις 12:00 και μετά το πέρας της επίσκεψής της στη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού δήλωσε για την Αλεξανδρούπολη και την επίσκεψή της:

«Αυτό ήταν πάντα ένα ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Περίμενα το ταξίδι αυτό με μεγάλη προσμονή όχι μόνο επειδή είναι επιτακτικής σημασίας όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας, αλλά και για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Ανυπομονούμε να επεκτείνουμε αυτή την προσπάθεια.

Είχαμε μια εξαιρετική συζήτηση σχετικά με αυτά τα ζητήματα, εδώ, και ήθελα απλώς να έρθω και να εκφράσω τον σεβασμό, το ενδιαφέρον και την εκτίμησή μου για όλα όσα έχει κάνει η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και να επαναβεβαιώσω ότι οι ΗΠΑ θα είναι πάντοτε σταθερός σύμμαχος της Ελληνικής Δημοκρατίας».