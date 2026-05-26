Η Λόλα Νταϊφά μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, αποκαλύπτοντας πως συνέχισε να εργάζεται ακόμη και κατά τη διάρκεια των θεραπειών της.

«Δεν ήταν καθόλου εύκολα τα πράγματα στη μάχη μου με τον καρκίνο. Δούλευα κιόλας και με την περούκα δούλευα… Είχα καρκίνο στον μαστό», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια παραδέχθηκε πως υπήρξαν στιγμές φόβου, όμως όπως εξήγησε, η σκέψη της κόρης της ήταν εκείνη που της έδωσε δύναμη.

«Δεν είναι ότι δεν φοβήθηκα, δεν είπα ότι θα κερδίσω. Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι επειδή η κόρη μου ήταν μικρή και είχε πεθάνει ο πατέρας της, δεν ήθελα να πεθάνω κι εγώ», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Όχι ότι δεν αγαπούσα τη δική μου ζωή για μένα, αλλά έβαζα πιο πάνω εκείνη από εμένα. Αν δεν ήταν η κόρη μου, δε θα τα είχα ξεπεράσει τόσο εύκολα τα πράγματα».

Η γνωριμία με τη Γωγώ Μαστροκώστα και η αναφορά στον Τραϊανό Δέλλα

Η Λόλα Νταϊφά μίλησε και για τη γνωριμία της με τη Γωγώ Μαστροκώστα, περιγράφοντας τη στάση που κρατούσε απέναντι στη δική της περιπέτεια υγείας.

«Γνώρισα τη Γωγώ Μαστροκώστα. Ήταν πολύ αισιόδοξη και μου έλεγε ότι θα τα καταφέρουμε. Ήταν πολύ θετική», δήλωσε.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον θάνατό της, λέγοντας πως η είδηση τη στενοχώρησε ιδιαίτερα.

«Στενοχωρήθηκα πολύ με τον θάνατό της. Είναι μια πολύ πένθιμη μαύρη ιστορία», είπε χαρακτηριστικά.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στον Τραϊανό Δέλλα, μιλώντας για τη στήριξη που πρόσφερε στη σύζυγό του όλα αυτά τα χρόνια.

«Είναι παράσημο αυτό για τον Τραϊανό Δέλλα. Στάθηκε βράχος στη Γωγώ, δεν βαρυγκώμησε, δε βαρέθηκε», ανέφερε.

Κλείνοντας, ευχήθηκε δύναμη στην οικογένεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

«Μακάρι να βρουν το κουράγιο να σταθούν στα πόδια τους και ο κύριος Δέλλας και το κοριτσάκι τους», είπε η Λόλα Νταϊφά.