Σε πλήρη ανασχεδιασμό οδηγείται η αεροπορική βάση της Ανδραβίδας, στον νομό Ηλείας, προκειμένου τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει την κύρια έδρα προσγείωσης, απογείωσης και στάθμευσης των αμερικανικών μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 Lightning II που θα αποκτήσει η χώρα μας.

Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα αναμόρφωσης της βάσης, που συνδέεται άμεσα με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας, εισέρχεται πλέον σε τροχιά υλοποίησης σύμφωνα με αρμόδιες πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Όπως επισημαίνουν οι γνωρίζοντες, δεν μιλάμε για μια απλή παρέμβαση στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ή μια τυπική αναβάθμισή τους, αλλά επί της ουσίας για μια πλήρη αναμόρφωση της βάσης της 117 Πτέρυγας Μάχης, με εκτεταμένες κατεδαφίσεις παλαιών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων κτηρίων από την αρχή. Κι αυτό γιατί κάθε υποδομή θα πρέπει να καλύπτει όλες τις αυστηρές τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις των συγκεκριμένων μαχητικών.

Σύμφωνα λοιπόν με τις προδιαγραφές των Αμερικανών, μια αεροπορική βάση που προορίζεται να φιλοξενήσει ένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα στον κόσμο όπως είναι τα F-35 θα πρέπει καταρχάς, σε επίπεδο βασικών υποδομών, να διαθέτει διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης μεγάλου μήκους (τουλάχιστον 2.400 – 2.500 μέτρων) και υψηλής αντοχής. Οπότε οι τροχοδρόμοι θα ανακατασκευαστούν πλήρως, ώστε να αντέχουν τις αυξημένες καταπονήσεις και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των νέων μαχητικών.

Ωστόσο, το πιο κρίσιμο στοιχείο αφορά τις εγκαταστάσεις φιλοξενίας των ίδιων των αεροσκαφών. Τα F-35 διαθέτουν τεχνολογία stealth, η οποία βασίζεται σε ειδικές επιστρώσεις που τα καθιστούν δύσκολα ανιχνεύσιμα από τα ραντάρ. Αυτές οι επιστρώσεις είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες και απαιτούν συγκεκριμένες περιβαλλοντικές συνθήκες για να διατηρούνται. Για τον λόγο αυτό, οι βάσεις που τα υποδέχονται πρέπει να διαθέτουν ειδικά υπόστεγα, με ελεγχόμενη θερμοκρασία και υγρασία, καθώς και εξοπλισμό που επιτρέπει τη σωστή συντήρηση των υλικών αυτών.

Παράλληλα, απαιτείται ένα πλήρες και εξειδικευμένο σύστημα τεχνικής υποστήριξης. Η συντήρηση των F-35 δεν είναι απλή υπόθεση, αφού περιλαμβάνει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρες και κινητήρες υψηλής τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι μέσα στη βάση πρέπει να λειτουργούν εξειδικευμένα συνεργεία, αποθήκες ανταλλακτικών, χώροι ελέγχου και διαχείρισης εξοπλισμού, καθώς και μια οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα που να μπορεί να υποστηρίζει συνεχώς τα αεροσκάφη.

Εξίσου σημαντικός είναι και ο ψηφιακός χαρακτήρας των υποδομών. Το F-35 αποτελεί μια πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων. Για να λειτουργήσει σωστά, απαιτεί ασφαλή και υψηλής ταχύτητας δίκτυα, μέσω των οποίων διακινούνται κρίσιμες πληροφορίες για τις αποστολές, τη συντήρηση και τη διαχείριση του στόλου. Η βάση, επομένως, πρέπει να διαθέτει ισχυρές δυνατότητες κυβερνοασφάλειας, ώστε να προστατεύονται αυτά τα δεδομένα από πιθανές απειλές.

Η ασφάλεια δεν περιορίζεται όμως μόνο στον ψηφιακό τομέα. Οι βάσεις που φιλοξενούν F-35 θεωρούνται στόχοι υψηλής στρατηγικής σημασίας και, ως εκ τούτου, απαιτούν αυξημένα μέτρα φυσικής προστασίας. Αυτό περιλαμβάνει πολυεπίπεδη φύλαξη με διπλά συρματοπλέγματα, αυστηρό έλεγχο πρόσβασης και συστήματα επιτήρησης που καλύπτουν κάθε σημείο της εγκατάστασης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιβάλλουν συγκεκριμένα στάνταρ ασφαλείας για την προστασία της τεχνολογίας των αεροσκαφών.

Ακόμη και το πού ακριβώς βρίσκεται η βάση έχει σημασία. Η επιλογή της Ανδραβίδας ως «φωλιάς» των νέων μαχητικών βασίζεται σε συγκεκριμένα πλεονεκτήματα. Η θέση της επιτρέπει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες περιοχές της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ενώ η μακρά επιχειρησιακή της ιστορία την καθιστά έναν δοκιμασμένο κόμβο για αεροπορικές επιχειρήσεις υψηλών απαιτήσεων.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η εκπαίδευση του προσωπικού. Οι βάσεις F-35 διαθέτουν προηγμένους εξομοιωτές πτήσης και ειδικούς χώρους εκπαίδευσης, όπου οι πιλότοι μπορούν να εξασκούνται σε πολύπλοκα σενάρια χωρίς να απαιτείται πραγματική πτήση. Αυτό επιτρέπει καλύτερη προετοιμασία, μειώνει το κόστος και αυξάνει την επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Το συνολικό κόστος του έργου εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 300 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που το καθιστά ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα υποδομών στην ιστορία της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Όλες δε οι υποδομές θα περάσουν από αυστηρή διαδικασία πιστοποίησης. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό θα διαδραματίσουν οι ΗΠΑ καθώς αυτές θα ελέγξουν εάν η βάση της Ανδραβίδας στην τελική της μορφή θα πληροί όλες τις προδιαγραφές πριν επιτραπεί η προσγείωση εκεί των αεροσκαφών. Χωρίς αυτή την έγκριση, η φιλοξενία των F-35 δεν θα μπορέσει να προχωρήσει.