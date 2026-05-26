Η Αθήνα έζησε στον ρυθμό του μεγάλου μπασκετικού τριημέρου, και το Freenow by Lyft ήταν εκεί, στο τιμόνι των μετακινήσεων! Το #1 taxi app έδωσε δυναμικό «παρών» στην πιο λαμπερή εκδήλωση της διοργάνωσης, μεταφέροντας τους μεγάλους αστέρες του ευρωπαϊκού μπάσκετ κατευθείαν στην επίσημη γιορτή, το ELPA Overtime Party.

Η παρουσία αυτή υπογράμμισε με τον καλύτερο τρόπο τη διεθνή, διασυνοριακή παρουσία του Freenow, η οποία ένωσε την Ευρώπη των σπορ στην Αθήνα, καλύπτοντας με απόλυτη επιτυχία τις απαιτητικές μετακινήσεις προσωπικοτήτων από διαφορετικές χώρες.

Στο πλαίσιο μιας πανίσχυρης συνεργασίας με την EuroLeague Players’ Association (ELPA), το Freenow ανέλαβε τις διαδρομές των αστέρων των γηπέδων: ο δικός μας Georgios Papagiannis, ο θρυλικός Kyle Hines και ο σπουδαίος Victor Claver απόλαυσαν την άνεση του Freenow, φτάνοντας με απόλυτο στυλ στην αποκλειστική εκδήλωση που συγκέντρωσε την ελίτ του ευρωπαϊκου μπάσκετ. Τις μετακινήσεις, επίσης, εμπιστεύτηκαν στο Freenow η θρυλική πρώην μπασκετμπολίστρια από την Ισπανία Amaya Valdemoro, ο Γερμανός πρώην παίκτης Andrej Mangold με την σύντροφό του Annika Jung, καθώς και ο Ιταλός δημιουργός περιεχομένου και πιστός φίλος του μπάσκετ Eddy Idem.

Με την αξιοπιστία και την άνεση του Freenow μετακινήθηκαν, προς και από την εκδήλωση η Δώρα Παντέλη και ο Γιώργος Λέντζας, δίνοντας το δικό τους ξεχωριστό στίγμα σε αυτή τη μεγάλη μπασκετική γιορτή, η οποία συγκέντρωσε αθλητές, εκπροσώπους ομάδων και στελέχη του αθλήματος.

Παράλληλα, η premium εμπειρία δεν περιορίστηκε μόνο στους μεγάλους αστέρες, καθώς όλοι οι καλεσμένοι της λαμπερής βραδιάς είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα αποκλειστικό δώρο από το Freenow για τις μετακινήσεις τους προς και από το ELPA Overtime Party, εξασφαλίζοντας μια απόλυτα ξέγνοιαστη και άνετη μετακίνηση.

To Freenow απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι πρωταγωνιστεί στις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια μοναδική εμπειρία για τον επιβάτη, με ένα μόλις πάτημα στην οθόνη του κινητού.

Η Άσπα Τοπαλίδου, Γενική Διευθύντρια του Freenow Ελλάδας, σημείωσε: «Η Αθήνα βρέθηκε στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ και είμαστε ενθουσιασμένοι που το Freenow αποτελεί βασικό κομμάτι αυτής της μοναδικής εμπειρίας, προσφέροντας άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις σε κορυφαίους παγκόσμιους αστέρες του αθλήματος!»