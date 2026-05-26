Μια παλιά φωτογραφία έρχεται να αναστατώσει τους Ρουσσάκηδες. Την ίδια στιγμή, σχέσεις δοκιμάζονται, υποψίες δυναμώνουν και κάποιοι ήρωες βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε αποφάσεις χωρίς επιστροφή. Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επιφυλάσσει εκπλήξεις και απόψε.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 23:00:

Η Μαργαρίτα εξηγεί στον Λεωνίδα το μπέρδεμα με την Αναστασία κι εκείνος αναλαμβάνει να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Η βίαιη αντίδραση της Χριστιάνας προβληματίζει την Αλεξάνδρα, η οποία εντείνει την προσπάθειά της να ανακαλύψει τι κρύβει το παλιό κινητό της κόρης της. Την ίδια ώρα, ο ντετέκτιβ έχει γίνει η σκιά της Χριστιάνας και συλλέγει πληροφορίες. Ο Μανώλης φτάνει κοντά στον φόνο, αλλά την τελευταία στιγμή το μετανιώνει. Ο Στάθης το ρίχνει έξω και φέρεται αλλοπρόσαλλα, ενώ ο Στέφανος τον πιέζει να κάνει συμπληρωματικές εξετάσεις. Η Ισμήνη κι ο Μιχάλης εξακολουθούν να συναντιούνται σε δήθεν φιλικά τραπέζια και η ένταση πάλι ανεβαίνει. Η Ερωφίλη βλέπει τα ξεχασμένα σκουλαρίκια της Μαρουσώς και συνειδητοποιεί ότι ο Αντώνης έχει προχωρήσει στην επόμενη. Ο Στέφανος ενημερώνει τον Λυκούργο για το πρόβλημα του Στάθη, ενώ ο Στάθης ετοιμάζει τη διαθήκη του. Η Αλεξάνδρα μαθαίνει τον κωδικό του κινητού της Χριστιάνας κι εκεί μέσα βρίσκει μια φωτογραφία της κόρης της με τον Σήφη πριν από δύο χρόνια.

