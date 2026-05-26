Ο Τζόναθαν Άντικ, γιος του ιδρυτή της Mango, Ισάκ Άντικ, δήλωσε την Τρίτη ότι παραιτείται προσωρινά από τη θέση του αντιπροέδρου του ομίλου μόδας, αφού κρίθηκε ύποπτος στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του πατέρα του, ενώ διακήρυξε με έμφαση την αθωότητά του.

«Έχει δημιουργηθεί μια δημόσια αφήγηση που είναι μονόπλευρη, εκτός πλαισίου και παραποιημένη, και η οποία έχει δημιουργήσει μια εντύπωση ενοχής που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Γνωρίζω ότι η αποκατάσταση της αλήθειας θα απαιτήσει χρόνο, προσπάθεια και έντονη αφοσίωση», δήλωσε ο Άντικ σε ανοιχτή επιστολή.

Ένα ισπανικό δικαστήριο χαρακτήρισε την περασμένη εβδομάδα τον Άντικ ως ύποπτο για τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2024, αφού έπεσε από ύψος άνω των 100 μέτρων από έναν γκρεμό, ενώ οι δύο έκαναν πεζοπορία μαζί στα βουνά έξω από τη Βαρκελώνη.

Ισάκ Άντικ

Στο ένταλμα του δικαστή αναφερόταν ότι υπήρχαν επαρκή στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο θάνατος ενδέχεται να μην ήταν τυχαίος και ότι ο Τζόναθαν Άντικ «διαδραμάτισε ενεργό και προμελετημένο ρόλο».

Ο Τζόναθαν Άντικ ορίστηκε εκτελεστικός αντιπρόεδρος της μητρικής εταιρείας της Mango τον Ιανουάριο του 2025, περίπου έξι εβδομάδες μετά τον θάνατο του Ισάκ Άντικ.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Mango εξέδωσαν δήλωση την Τρίτη υπέρ του Τζόναθαν Άντικ και εξέφρασαν την «πλήρη εμπιστοσύνη τους ότι η δικαστική διαδικασία θα επιλυθεί ευνοϊκά και την πεποίθησή τους ότι αυτό θα συμβεί το συντομότερο δυνατό».

Στο δικαστικό έγγραφο αναφερόταν ότι η σχέση πατέρα και γιου είχε επιδεινωθεί λόγω της εμμονής του Τζόναθαν Άντικ με τα χρήματα και ότι στα μηνύματά του στο WhatsApp είχε εκφράσει «συναισθήματα μίσους, δυσαρέσκειας και σκέψεις θανάτου, καθώς και κατηγορίες προς τον πατέρα του για την κατάστασή του».

Στην επιστολή του, ο 45χρονος Τζόναθαν αμφισβήτησε αυτή την περιγραφή της σχέσης τους, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

«Μοιραστήκαμε πολλές ευτυχισμένες, πολύτιμες και τρυφερές στιγμές μαζί. Όπως συμβαίνει σε τόσο πολλές οικογένειες, αντιμετωπίσαμε επίσης δύσκολες και απαιτητικές περιόδους, τις οποίες ξεπεράσαμε με μεγάλη προσπάθεια, γενναιοδωρία και υποστήριξη», έγραψε.