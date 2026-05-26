Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποίησαν «πλήγματα αυτοάμυνας» στο νότιο Ιράν «με σκοπό την προστασία των στρατευμάτων μας από τις απειλές που προέρχονται από τις ιρανικές δυνάμεις», σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση του στρατού των ΗΠΑ.

«Στους στόχους περιλαμβάνονταν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που προσπαθούσαν να τοποθετήσουν νάρκες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης.

Ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού που επικαλούνται οι New York Times δήλωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι εδάφους-αέρος απείλησαν ορισμένα από τα σχεδόν 20 πολεμικά πλοία του αμερικανικού ναυτικού -μεταξύ των οποίων δύο αεροπλανοφόρα και τα πλοία συνοδείας τους- που βρίσκονται στον Κόλπο του Ομάν και στην Αραβική Θάλασσα, επιβάλλοντας αποκλεισμό σε σκάφη που προσπαθούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από ιρανικούς λιμένες. Ο αξιωματικός πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν περιοχή κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, ένα σημαντικό λιμάνι και βάση του ιρανικού ναυτικού.

Παράλληλα, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στην επικεφαλής ανταποκρίτρια εθνικής ασφάλειας του Fox News, Τζένιφερ Γκρίφιν, ότι οι επιθέσεις «δεν αποτελούσαν προσπάθεια να παραβιαστεί η εκεχειρία». Πρόσθεσε ότι ο αμερικανικός στρατός «αντέδρασε» όταν είδε δύο σκάφη του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης να τοποθετούν νάρκες και όταν μια βάση πυραύλων SAM έβαλε στο στόχαστρο τα πολεμικά αεροσκάφη του.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις «έχουν τελειώσει προς το παρόν» και ότι «είχαν αμυντικό χαρακτήρα, όχι επιθετικό».

Στη συνέχεια, μια ιρανική πηγή δήλωσε στον δημοσιογράφο του Al Jazeera, Αλί Χασέμ, ότι «αρκετοί στρατιώτες του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης σκοτώθηκαν στην επίθεση».

Οι αμερικανικές και οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εμπλακεί σε άλλες συγκρούσεις από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία πριν από περίπου έξι εβδομάδες. Ωστόσο, οι επιθέσεις της Δευτέρας έλαβαν χώρα την ώρα που οι Iρανοί διαπραγματευτές έφταναν στο Κατάρ για συνομιλίες σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου, και απειλούσαν να ανατρέψουν μια εύθραυστη πιθανή συμφωνία που, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

Πώς αντέδρασαν τα ιρανικά ΜΜΕ

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη απάντηση του Ιράν στις επιθέσεις «αυτοάμυνας» των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας έχουν σχολιάσει τα πλήγματα.

Η Ιρανική Κρατική Ραδιοτηλεόραση (IRIB) επέκρινε τις επιθέσεις και ανέδειξε την αντίθεση μεταξύ των ισχυρισμών ότι οι ΗΠΑ σκότωσαν δεκάδες χιλιάδες Ιρανούς και του μετέπειτα χαρακτηρισμού των επιθέσεων ως «αυτοάμυνας».

«Μόλις μάθαμε ότι είναι δυνατόν να σκοτώσεις 80.000 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 10.000 παιδιά, να εκτοπίσεις 2 εκατομμύρια ανθρώπους και να το αποκαλείς αυτοάμυνα!», ήταν το σχόλιο στο Χ.

We just found out that it is possible to kill 80,000 people, including more than 10,000 children, displaced 2 million people and call it self-defense! https://t.co/0zhgBuvuAR — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) May 26, 2026

Δεν είναι σαφές από πού προέρχονται αυτά τα στοιχεία της IRIB. Δεν έχουν επαληθευτεί και είναι πολύ υψηλότερα από οποιεσδήποτε προηγούμενες εκτιμήσεις, όπως σημειώνει το βρετανικό Sky News.

Το πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσε ένα μακροσκελές κύριο άρθρο σχετικά με τον πόλεμο μετά την επίθεση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της Τεχεράνης και επιμένοντας ότι η θέση της είναι ισχυρή.

«Το Ιράν βγήκε από έναν πλήρη και άνισο πόλεμο, ισχυρό και ανθεκτικό· αλλά η εδραίωση αυτής της νίκης και η τελική επιτυχία θα λάβουν χώρα, εκτός από το πεδίο της μάχης, στις αίθουσες διαπραγματεύσεων και στη διαχείριση της εγχώριας οικονομίας», έγραψε.

Το IRNA πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με μια «ειλικρινή ανάλυση… ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμη».

Ανέφερε επίσης ότι αυτό που ακολουθεί είναι «μια πιο συναρπαστική μάχη με λόγια» στις αίθουσες διαπραγματεύσεων.

Τέτοια γλώσσα δεν είναι ασυνήθιστη στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς συχνά προσπαθούν να παρουσιάσουν δύναμη και ανυποταξία απέναντι στον πόλεμο.

Τα νέα πλήγματα σημειώθηκαν καθώς οι κυβερνήσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του Ιράν έκαναν λόγο τις τελευταίες ημέρες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις που διεξάγουν, με σκοπό να συναφθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία;

Με βάση διάφορες αναφορές και δηλώσεις και από τις δύο πλευρές, μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν: