Η Τραϊάνα Ανανία μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, όπου αποκάλυψε για ακόμα μια φορά ότι βλέπει οράματα.

«Ο διαλογισμός με έχει βοηθήσει πάρα πολύ», ανέφερε αρχικά η τραγουδίστρια.

«Όταν η ψυχή ζορίζεται, το σώμα νοσεί. Αυτό είναι και η ασθένεια. Όταν εκτίθεσαι σε περιβάλλοντα τα οποία δεν ταιριάζουν με τις ηθικές αξίες σου και τον προορισμό της ψυχής σου, το σώμα νοσεί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Όσο για τα αρνητικά σχόλια στα social media, η Τραϊάνα Ανανία σχολίασε: «Εγώ αγάπη μου βλέπω οράματα και θα ασχολούμαι με αυτά που γράφουν στα social;».

«Δεν ήταν τυχαίο timing ο τραυματισμός στο Survivor»

«Ο τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου στο “Survivor” δεν ήταν τυχαίο timing. Γενικότερα, η ανθρωπότητα υποφέρει οπότε υποφέρουν πλέον και στα ριάλιτι. Δεν θεωρώ ότι είναι ωραίο να προβάλλονται περιβάλλοντα που συσσωρεύεται τόση αρνητική ενέργεια, με την πείνα και τα extreme ψυχικά σημεία. Δεν είναι ωραία τηλεοπτικά προϊόντα αυτά. Καθόλου δεν το μετάνιωσα που πήρα μέρος κι εγώ σε αυτό», παραδέχτηκε επίσης.