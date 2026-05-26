Σε μια εποχή όπου οι ταξιδιώτες δεν αναζητούν μόνο εντυπωσιακά τοπία αλλά και ποιότητα ζωής, πολιτισμικό βάθος και αίσθηση ασφάλειας, η νέα κατάταξη του US News για τις καλύτερες χώρες του κόσμου το 2026 μοιάζει λιγότερο με έκπληξη και περισσότερο με επιβεβαίωση μιας παγκόσμιας τάσης: η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί το απόλυτο σημείο αναφοράς.

Η ετήσια λίστα αξιολόγησε 100 χώρες μέσα από ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρίσμα, λαμβάνοντας υπόψη δείκτες όπως η διακυβέρνηση, η κοινωνική ευημερία, οι υποδομές, η οικονομική ανάπτυξη, το φυσικό περιβάλλον και φυσικά ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Δεν πρόκειται απλώς για έναν ταξιδιωτικό οδηγό υψηλής αισθητικής, αλλά για μια συνολική αποτύπωση του πώς είναι να ζει, να εργάζεται και να ταξιδεύει κανείς σε κάθε χώρα.

Όπως αναφέρει το Time Out, στην κορυφή της λίστας βρέθηκε η Ελβετία, συγκεντρώνοντας συνολική βαθμολογία 78,8. Με σχεδόν άψογες επιδόσεις στη διακυβέρνηση, την πολιτική σταθερότητα και την οικονομική ποικιλομορφία, η χώρα επιβεβαιώνει τη φήμη της ως ένα πρότυπο λειτουργικότητας και υψηλής ποιότητας ζωής. Παράλληλα, η ισχυρή της παρουσία στον πολιτισμό και τον τουρισμό αποδεικνύει ότι η Ελβετία δεν είναι μόνο μια χώρα ακριβείας και τραπεζών, αλλά και ένας προορισμός με αλπική κομψότητα, γαστρονομία και απαράμιλλη φυσική ομορφιά.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Δανία, η οποία ξεχώρισε κυρίως για την κοινωνική ευημερία και τις υποδομές της -δύο τομείς που εδώ και χρόνια αποτελούν σκανδιναβικό σημείο υπεροχής. Η Σουηδία συμπληρώνει την πρώτη τριάδα, ενώ ακολουθούν η Γερμανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία.

Το ενδιαφέρον στοιχείο της φετινής λίστας δεν είναι μόνο οι επιμέρους επιδόσεις, αλλά η απόλυτη ευρωπαϊκή κυριαρχία. Από το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Φινλανδία μέχρι το Λουξεμβούργο και την Αυστρία, η πρώτη δεκάδα αποτελεί έναν ύμνο στο ευρωπαϊκό μοντέλο ζωής, εκεί όπου η πολιτιστική κληρονομιά συναντά τη βιωσιμότητα, η αστική οργάνωση συμβαδίζει με τη φύση και η καθημερινότητα αποκτά ποιότητα.

Οι 10 καλύτερες χώρες του κόσμου για το 2026: