Ο Χάρης Σιανίδης μίλησε τηλεφωνικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA για την αγαπημένη του φίλη, Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία πέθανε στα 56 της χρόνια, ύστερα από σκληρή και πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Ο Χάρης Σιανίδης αναφέρθηκε με λυγμούς τόσο στον ιδιαίτερο δεσμό που είχαν μεταξύ τους όσο και στη δύσκολη μάχη που εκείνη έδωσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για μένα. Πολύ μεγάλο! Ζήσαμε τα πάντα μαζί. Έδωσε πολύ μεγάλη μάχη, δεν μίλησε ποτέ. Ήταν αγωνίστρια μεγάλη», είπε χαρακτηριστικά ο στενός της φίλος, Χάρης Σιανίδης.

Η νέα ανάρτηση του Χάρη Σιανίδη στο Instagram

Μέσα στον κρότο έζησες και με τον ίδιο εκκωφαντικό κρότο ταξιδεύεις τώρα στον ουρανό εκρήγνυσαι και γίνεσαι αστέρι. Kι όλη η Ελλάδα μένει συγκλονισμένη…

Κάλυψες τα πάντα με το φευγιό σου, όπως κάλυπτες τα πάντα με την παρουσία σου και ήρθε η στιγμή που όλη εκείνη η τεράστια “άσκοπη”, όπως έλεγες—δημοσιότητα,

έγινε πυξίδα θάρρους, δύναμης και αληθινής αγάπης για σένα και τον Τραιανό σου …

“ΓΩΓΩ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ”

Καλό ταξίδι αιώνιο sex symbol, φίλη, μάγκισσα, ασυμβίβαστο είδωλο…Γωγάρα.!

Τεράστια τιμή για μένα που μοιράστηκα μαζί σου αυτή τη διαδρομή για 26 χρόνια…

Είμαι σίγουρος ότι είσαι έτοιμη να μαγέψεις και τους αιώνιους ουρανούς…

Συνέχισε να με προστατεύεις όπως έκανες πάντα κι εγώ θα συνεχίσω να σε βλέπω μέσα από τα μάτια της Βικτώριας…

της πιο όμορφης εκδοχής σου, kαληνύχτα αγάπη μου