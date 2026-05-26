Ο χρόνος μετρά αντίστροφα ώστε σήμερα το απόγευμα να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Θησείου, όπου θα ανακοινωθούν το όνομα, το λογότυπο και η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να απευθύνει έκκληση σε «όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες» να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την ιδρυτική του Διακήρυξη.

«Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», όπως αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του και «για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Σύμφωνα με τους συνεργάτες του, στη Διακήρυξη, υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος: «Ο νέος πατριωτισμός, πρώτα-πρώτα, που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία της εξουσίας και της κοινωνίας, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς».

Όπως σημειώνουν οι ίδιοι συνεργάτες, «στη Διακήρυξη περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Που το ύφος και το ήθος της αποτυπώνουν:

Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.

Υπογραμμίζεται, επίσης, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, ότι «η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα. Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Άλλωστε τα χρέη τους ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες. Είναι εξαρτημένα από αυτές».

Με τη Διακήρυξη καλούνται «όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, ο κόσμος της Αριστεράς, της Δημοκρατίας και της Προόδου, σε προοδευτική πανστρατιά», όπως τονίζουν και υπογραμμίζουν ότι «όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πηγή των αξιών του το “Εμείς” της νέας εποχής: μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών».

«Θεμέλιο μας είναι η δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη», θα αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τους ίδιους συνεργάτες.

Στη εκδήλωση του Θησείου θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα «βίντεο-έκπληξη, που τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης ειδικά για την περίσταση», όπως εξηγούν.

Ως προς το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, πληροφορίες αναφέρουν πως θα έχει δύο λέξεις, με την πρώτη να είναι επίθετο και να σημαίνει ανανέωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα παραστούν στην εκδήλωση, αναμένοντας την Κεντρική Επιτροπή στις 6 Ιουνίου και τις συλλογικές αποφάσεις.

Μάλιστα, υπάρχει κοινή συμφωνία να μην παρευρεθούν βουλευτές ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τη Νέα Αριστερά, καθώς ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να μην επιθυμεί την παρουσία εν ενεργεία βουλευτών που δεν θα παραιτηθούν.

Το μουσικό θέμα της εκδήλωσης και το teaser του Τσίπρα

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε στη δημοσιότητα ένα μικρό απόσπασμα από το μουσικό θέμα της εκδήλωσης, προϊδεάζοντας για το ύφος και την αισθητική της παρουσίασης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μουσική σύνθεση δημιουργήθηκε ειδικά για την περίσταση από γνωστό συνθέτη, με στόχο να πλαισιώσει τη συμβολική έναρξη του νέου πολιτικού φορέα.

Στο βίντεο που δημοσιεύτηκε ακούγεται μέρος της μουσικής επένδυσης, ενώ το οπτικό ύφος παραπέμπει σε μια προσπάθεια ανανέωσης και επανεκκίνησης του πολιτικού brand του πρώην πρωθυπουργού.

Το βίντεο με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα και το κάλεσμα

Ο Αλέξης Τσίπρας την Κυριακή 24/5 με χρώματα που παραπέμπουν στην Μπαρτσελόνα, σύμβολα και πολιτικά μηνύματα, απεύθυνε ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες για τη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο.

Στο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται κρατώντας μία μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ δίπλα του διακρίνεται κασκόλ στα χρώματα της ομάδας, επιχειρώντας να προσδώσει έναν συμβολικό χαρακτήρα στη νέα πολιτική προσπάθεια.

Ο ίδιος εξήγησε ότι «το μπλε συμβολίζει την πατρίδα» και «το κόκκινο τους αγώνες», επιχειρώντας να αποτυπώσει το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα του νέου φορέα που ετοιμάζεται να παρουσιάσει.

Παράλληλα, απηύθυνε νέο κάλεσμα ενόψει της εκδήλωσης της Τρίτης, αφήνοντας να εννοηθεί πως η επίσημη ανακοίνωση θα συνοδευτεί από περισσότερες αποκαλύψεις γύρω από το νέο πολιτικό σχέδιο.

«Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Νέο κάλεσμα μέσω Facebook

Ήδη από το πρωί του Σαββάτου ο πρώην πρωθυπουργός είχε προχωρήσει σε νέα δημόσια παρέμβαση μέσω Facebook, καλώντας τους πολίτες να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική του προσπάθεια.

Στην ανάρτησή του, την οποία συνόδευσε με φωτογραφία του, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε: «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί».

Η κινητικότητα των τελευταίων ημερών θεωρείται προπομπός της επίσημης παρουσίασης του νέου κόμματος, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου στο Θησείο, όπου αναμένονται περισσότερες λεπτομέρειες για το όνομα, τα σύμβολα και το πολιτικό πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας.