Ένα απαιτητικό πλανητικό σκηνικό διαμορφώνεται τις επόμενες ώρες, καθώς η Σελήνη από το ζώδιο του Ζυγού έρχεται σε κόντρα με την Αφροδίτη και τον Κρόνο. Η συγκεκριμένη αστρολογική συγκυρία προκαλεί εμπόδια, για τα ζώδια σήμερα στην επικοινωνία, συναισθηματικά μπλοκαρίσματα και αυξημένες υποχρεώσεις, αναγκάζοντας πολλούς να αναθεωρήσουν τις προτεραιότητές τους.

Ωστόσο, το πέρασμα της ημέρας προσφέρει διεξόδους, με τη θετική σύνδεση του Ήλιου και του Πλούτωνα στους Διδύμους να δίνει την απαραίτητη ώθηση για ουσιαστικές συζητήσεις, αναδιοργάνωση και ανανέωση.

Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια

Κριός

Οι πρώτες ώρες της ημέρας φέρνουν πίεση στην καθημερινότητά σου. Η Σελήνη στον Ζυγό σχηματίζει απαιτητικές όψεις με την Αφροδίτη και τον Κρόνο, γεγονός που μεταφράζεται σε σωματική κόπωση, συναισθηματική φόρτιση και πιθανές εντάσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Για να ανταπεξέλθεις, απαιτείται σωστός προγραμματισμός και περιορισμός του άγχους. Στην πορεία της ημέρας, η επικοινωνία με φίλους θα λειτουργήσει λυτρωτικά, καθώς η σύνδεση Ήλιου και Πλούτωνα στους Διδύμους σε βοηθά να εκφράσεις όσα σε απασχολούν. Τις βραδινές ώρες το κλίμα βελτιώνεται, με τη Σελήνη και τον Ερμή να ευνοούν τις ουσιαστικές συζητήσεις και το φλερτ.

Ταύρος

Εκκρεμότητες και υποχρεώσεις του παρελθόντος έρχονται στην επιφάνεια και απαιτούν άμεσες λύσεις. Οι πιέσεις της Σελήνης στον Ζυγό προς την Αφροδίτη και τον Κρόνο περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο σου και αυξάνουν τις απαιτήσεις στο εργασιακό περιβάλλον. Αν χρειαστείς βοήθεια, προτίμησε να την ζητήσεις για απλές, διεκπεραιωτικές εργασίες και όχι για ζητήματα που χρειάζονται σύνθετες αναλύσεις. Από το μεσημέρι, η ευνοϊκή επίδραση του Ήλιου με τον Πλούτωνα σου επιτρέπει να οργανωθείς και να ανακτήσεις τον έλεγχο των καταστάσεων. Το βράδυ είναι κατάλληλο για χαλάρωση και φροντίδα της σωματικής σου ευεξίας.

Δίδυμοι

Η ημέρα ξεκινά με μια σχετική δυσκολία στην έκφραση της δημιουργικότητάς σου και συναισθηματική απόσταση. Η Σελήνη στον Ζυγό επιβάλλει την επιστροφή στην πραγματικότητα και την απομάκρυνση από οτιδήποτε σου αποσπά την προσοχή. Αν διαπιστώσεις ότι έχεις αναλώσει πολλές ώρες σε οθόνες και ψηφιακά μέσα, είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσεις όρια. Η ψυχολογία σου θα καταγράψει άνοδο αν επιλέξεις να έρθεις σε επαφή με τη φύση ή με δραστηριότητες που σου προσφέρουν πνευματική ηρεμία. Η έμπνευση και οι νέες ιδέες επιστρέφουν τις βραδινές ώρες, με τη βοήθεια του Ερμή.

Καρκίνος

Η τάση σου να δίνεις προτεραιότητα στις ανάγκες των άλλων σε έχει οδηγήσει στο να παραμελήσεις τον εαυτό σου. Η Σελήνη στον Ζυγό σου υπενθυμίζει ότι η αυτοφροντίδα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ισορροπία σου. Παρά την αύξηση των απαιτήσεων τόσο στον επαγγελματικό στίβο όσο και στην οικογένεια, πρέπει να θέσεις ξεκάθαρα όρια πριν φτάσεις στα όρια της εξάντλησης. Η όψη Ήλιου και Πλούτωνα προσφέρει την ευκαιρία να διακόψεις συνήθειες που σου κοστίζουν σε ενέργεια. Το βράδυ θα κυλήσει με εσωτερική αναζήτηση και ήρεμες οικογενειακές συζητήσεις.

Λέων

Η υλοποίηση των στόχων σου απαιτεί ρεαλιστικό πλάνο και οργανωμένα βήματα. Η σημερινή αστρολογική ενέργεια σε προσγειώνει στην πραγματικότητα και σε καλεί να αποφύγεις τις υπερβολές, προχωρώντας με μικρότερες αλλά σταθερές κινήσεις. Οι κοινωνικές επαφές και οι γνωριμίες με νέα πρόσωπα ενδέχεται να αποδειχθούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, είτε σε επίπεδο φιλίας είτε στα αισθηματικά σου. Μια στροφή στις προσωπικές σου προτιμήσεις ανοίγει τον δρόμο για πιο ποιοτικές σχέσεις. Η έξοδος με άτομα που μοιράζεσαι κοινό κώδικα επικοινωνίας αποτελεί την καλύτερη επιλογή για το βράδυ.

Παρθένος

Ζητήματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη έρχονται στο προσκήνιο, εξαιτίας της επιρροής της Σελήνης στην Αφροδίτη και τον Κρόνο. Είναι σημαντικό να μην επιτρέψεις σε αβάσιμες υποψίες να θολώσουν την κρίση σου. Αν αντιληφθείς εκδηλώσεις ζήλειας ή καχυποψίας από το περιβάλλον σου, φρόντισε να κρατήσεις τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας. Στον οικονομικό τομέα απαιτείται προσεκτική διαχείριση και αποφυγή περιττών εξόδων. Παράλληλα, η θετική επίδραση της όψης Ήλιου και Πλούτωνα σε βοηθά να βελτιώσεις τις μεθόδους εργασίας σου και να θέσεις γερές βάσεις για τα επαγγελματικά σου.

Ζυγός

Η επικοινωνία με το περιβάλλον σου παρουσιάζει δυσκολίες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η Σελήνη στο δικό σου ζώδιο προκαλεί παρεξηγήσεις και εμπόδια στην ομαλή ανταλλαγή απόψεων. Αν νιώσεις ότι οι τρέχουσες υποχρεώσεις σε καταβάλουν, προτίμησε να αποστασιοποιηθείς για λίγο για να μαζέψεις τις σκέψεις σου, αποφεύγοντας όμως να εξαφανιστείς χωρίς να δώσεις εξηγήσεις στους δικούς σου ανθρώπους. Η ενασχόληση με καλλιτεχνικές ή δημιουργικές δραστηριότητες που σε ευχαριστούν θα τονώσει την ψυχολογία σου. Το βράδυ η διαίσθησή σου θα είναι ιδιαίτερα οξυμένη.

Σκορπιός

Η εσωστρέφεια και η μυστικοπάθεια δεν θα σε ωφελήσουν σήμερα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά σου σχέδια και τις αισθηματικές σου υποθέσεις. Η Σελήνη στον Ζυγό σε παροτρύνει να επικοινωνήσεις με ειλικρίνεια τις επιδιώξεις σου. Ακόμη κι αν δεχθείς κριτική που θα σε ενοχλήσει, προσπάθησε να απομονώσεις τα στοιχεία που σου είναι χρήσιμα. Η ευνοϊκή σχέση Ήλιου και Πλούτωνα ευνοεί τις ουσιαστικές συζητήσεις σε βάθος, οι οποίες μπορούν να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη σε μια σχέση. Οι βραδινές ώρες ενδέχεται να φέρουν μια σημαντική δέσμευση ή συμφωνία.

Τοξότης

Τα λάθη είναι μέρος της καθημερινότητας και δεν πρέπει να σου προκαλούν ανασφάλεια, ούτε να γίνονται αφορμή για να ξεσπάς σε ανθρώπους που δεν φταίνε. Το πλανητικό σκηνικό ενδέχεται να σε καταστήσει πιο ευερέθιστο ή ανταγωνιστικό με τους γύρω σου, γι’ αυτό είναι χρήσιμο να εντοπίσεις την πραγματική πηγή του εκνευρισμού σου. Η όψη Ήλιου και Πλούτωνα σου προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάξεις οπτική γωνία, αρκεί να εστιάσεις στη θετική πλευρά των πραγμάτων. Κάθε αρνητική σκέψη που κάνει την εμφάνισή της μπορεί, με προσπάθεια, να μετατραπεί σε μια δημιουργική και αισιόδοξη προσέγγιση.

Αιγόκερως

Είναι η κατάλληλη στιγμή να αποδεχθείς τη φροντίδα και το ενδιαφέρον που σου δείχνουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σου. Η Σελήνη στον Ζυγό ενδέχεται να βγάλει στην επιφάνεια μια συναισθηματική επιφυλακτικότητα, κυρίως λόγω της τάσης σου να προστατεύεις τον εαυτό σου υψώνοντας τείχη άμυνας. Η ημέρα σε βοηθά να προσεγγίσεις τις σχέσεις σου με διαφορετικό τρόπο και να επενδύσεις σε μακροχρόνιους δεσμούς. Η επιστράτευση της λογικής θα σου προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας που αναζητάς, ενώ το βράδυ είναι ιδανικό για τον λεπτομερή σχεδιασμό των επόμενων στόχων σου.

Υδροχόος

Ο καταιγισμός νέων ιδεών συνεχίζεται, όμως είναι απαραίτητο να διατηρήσεις την εσωτερική σου ισορροπία. Η Σελήνη στον Ζυγό διευρύνει τους ορίζοντές σου και φέρνει ευκαιρίες, αλλά οι πιεστικές όψεις με την Αφροδίτη και τον Κρόνο εγκυμονούν τον κίνδυνο να προσπεράσεις σημαντικές λεπτομέρειες. Πριν προχωρήσεις στη λήψη οριστικών αποφάσεων, εξέτασε προσεκτικά πού αξίζει να επενδύσεις τον χρόνο σου. Η σύνδεση Ήλιου και Πλούτωνα φέρνει ουσιαστικές μεταμορφώσεις, τόσο στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τη δημιουργικότητά σου όσο και στην αυτοεικόνα σου.

Ιχθύες

Η προσωπική σου αξία δεν καθορίζεται ούτε από τα οικονομικά σου δεδομένα ούτε από την κατάσταση των σχέσεών σου. Η σημερινή ημέρα σε καλεί να αναζητήσεις την αυτοπεποίθηση μέσα σου και να στηριχθείς στις δικές σου δυνάμεις, καθώς η εσωτερική ισορροπία αντανακλάται άμεσα και στις εξωτερικές σου συναναστροφές. Η απομόνωση για λίγες ώρες θα σε βοηθήσει να βάλεις σε τάξη τις σκέψεις σου. Η επιρροή του Ήλιου και του Πλούτωνα ενισχύει τη δημιουργικότητά σου και σε βοηθά να καλύψεις τις προσωπικές σου ανάγκες. Το βράδυ θα αναζητήσεις την παρέα ανθρώπων που εμπιστεύεσαι για ουσιαστικές συζητήσεις.