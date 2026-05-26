Στα τέλη Ιουνίου, περίπου 1 εκατ. οικογένειες με παιδιά θα λάβουν το έκτακτο επίδομα παιδιού των 150 ευρώ. Η σχετική διάταξη θα ενσωματώνεται στο νομοσχέδιο – σκούπα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών το οποίο να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός των ημερών.

Για την χορήγηση του επιδόματος οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση. Θα εντοπιστούν από την ΑΑΔΕ μέσω των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2025. Τα χρήματα θα κατατεθούν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο IBAN τους στην ΑΑΔΕ, ώστε το ποσό της ενίσχυσης να πιστωθεί στο σωστό τραπεζικό λογαριασμό.

Δικαιούχοι της έκτακτης αυτής ενίσχυσης είναι:

Οικογένειες με ανήλικα παιδιά.

Οικογένειες με προστατευόμενα μέλη/τέκνα (π.χ. ενήλικα τέκνα με αναπηρία/ανικανότητα που παραμένουν υπό την προστασία της οικογένειας).

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να λάβει ένα νοικοκυριό το επίδομα είναι διευρυμένα, αφήνοντας εκτός φορολογούμενους με υψηλά εισοδήματα.

Το ύψος του επιδόματος

Το ύψος του επιδόματος διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και τα εισοδήματα της οικογένειας. Έτσι, για οικογένεια:

με ένα παιδί, η ενίσχυση ανέρχεται σε 150 ευρώ,

με δύο παιδιά σε 300 ευρώ,

με τρία παιδιά στα 450 ευρώ,

με 5 παιδιά σε 750 ευρώ

με 6 ή περισσότερα παιδιά το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται σε 900 ευρώ.

Εισοδηματικά κριτήρια

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, για τους άγαμους γονείς ανέρχονται με:

1 παιδί: έως 39.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 44.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 49.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 54.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 59.000 ευρώ

6 ή περισσότερα παιδιά: έως 64.000 ευρώ Αντίστοιχα, τα εισοδηματικά κριτήρια για έγγαμους γονείς είναι τα εξής:

1 παιδί: έως 40.000 ευρώ

2 παιδιά: έως 45.000 ευρώ

3 παιδιά: έως 50.000 ευρώ

4 παιδιά: έως 55.000 ευρώ

5 παιδιά: έως 60.000 ευρώ

6 ή παραπάνω παιδιά: έως 65.000 ευρώ

Το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να καλύψει περίπου το 80% με 85% των οικογενειών που υπάρχουν στη χώρα.