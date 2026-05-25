Συγκινημένος και εμφανώς φορτισμένος συναισθηματικά ξεκίνησε την εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας 25/5 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, αναφερόμενος στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα. Ο παρουσιαστής παραδέχθηκε πως από το πρωί ένιωθε «μουδιασμένος» εξαιτίας της δυσάρεστης είδησης, ενώ μίλησε με σεβασμό και τρυφερότητα για τη γνωριμία τους και την εικόνα που είχε αφήσει στο κοινό.

Σε μια πιο προσωπική τοποθέτηση, είπε ότι «Θέλω να σας πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένος γιατί το νέο αυτό που ήρθε από το πρωί και έχει να κάνει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, έτσι, έχει σφίξει το στομάχι μας. Η Γωγώ ήταν μια… μπορεί να μην ήμασταν κολλητοί, αλλά έχει έρθει εδώ. Είναι μια συνέντευξη που παίζει έτσι πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια από το πρωί. Και επειδή μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, αποφασίσαμε στην αυριανή εκπομπή να παίξουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα από τη Γωγώ, που, η Γωγώ για μένα, αλλά και για πάρα πολύ κόσμο, πέρα του ότι ήμασταν γνωστοί και όχι κολλητοί, σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς και φωτός. Έτσι μιας ελπίδας.»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η Μαστροκώστα υπήρξε μια έντονη τηλεοπτική παρουσία μιας άλλης εποχής, υπενθυμίζοντας στιγμές της από την τηλεόραση και εκπομπές όπως το «Πολύ την Κυριακή». Όπως είπε, «Ήταν ένα κορίτσι που πραγματικά έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα μιας όμορφης εποχής. Και, οκ, όλο αυτό που συνέβη, πάρα πολύ δυσάρεστο.»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, απηύθυνε δημόσια συλλυπητήρια, λέγοντας «Να πω καλό ταξίδι Γωγώ μέσα απ’ την καρδιά μου και από όλους εδώ πέρα τους συνεργάτες και επίσης, συλλυπητήρια στον σύζυγο, στην κόρη, στους αγαπημένους. Θα σε θυμόμαστε, και όταν αυτή η εκπομπή λέει κάτι να ξέρετε, αλλά πιστεύω και πάρα πολύς κόσμος που σε γνώρισε, θα σε θυμόμαστε για αυτή σου την καλή σου την καρδιά, και αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις.»

Κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι στην επόμενη εκπομπή θα προβληθεί εκτενέστερο απόσπασμα από παλαιότερη συνέντευξή της, ανταποκρινόμενος όπως είπε στα πολλά μηνύματα του κοινού, σημειώνοντας: «Ξαναλέω ότι αύριο θα παίξουμε ένα απόσπασμα μεγαλύτερο από αυτό που είδατε στο διαδίκτυο και στα… ή στα υπόλοιπα κανάλια, αφού μας το ζητήσατε με τόσα πολλά μηνύματα. Θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή».