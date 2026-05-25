Ένας ακροδεξιός βουλευτής αποκάλυψε πως όχι μόνο είναι γκέι, αλλά και ότι διατηρεί σχέση με άνδρα που είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, αλλά και μετανάστης.

Ο Τζέισον Βίργκο είναι νεοεκλεγμένος βουλευτής με το κόμμα «One Nation» της Αυστραλίας, παράταξη με αντιμεταναστευτικές θέσεις, αλλά και κατά της LGBT κοινότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα news.com.au, ο Βίργκο προχώρησε σε coming out από το βήμα της Βουλής της Αυστραλίας.

«Ήμουν ανοιχτά ομοφυλόφιλος καθ’ όλη τη διάρκεια της ενήλικης ζωής μου. Δεν κουνάω τη σημαία στον αέρα καθώς περπατάω στο δρόμο. Προτιμώ οι άνθρωποι να ανακαλύπτουν αυτά τα πράγματα με φυσικό τρόπο… Και αν κάποιος προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την ταυτότητά μου ως όπλο, αυτό λέει περισσότερα για τον ίδιο παρά για μένα», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ξέσπασε σε λυγμούς μιλώντας για τον «έρωτα της ζωής του», τον Ρισάνγκ Αλφαρίδ, μουσουλμάνο μετανάστη από την Ινδονησία.

«Ο στενότερος κύκλος των φίλων μας αποτελείται κυρίως από μετανάστες, από την Κίνα, την Ινδία και τις Φιλιππίνες… Αγαπώ τους μετανάστες. Η συντριπτική πλειοψηφία τους απλώς αναζητά μια καλύτερη ζωή. Ωστόσο, δύο πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα, και πιστεύω ότι τα επίπεδα μετανάστευσης τα τελευταία χρόνια ήταν υπερβολικά υψηλά», είπε ο Τζέισον Βίργκο, προκαλώντας εντύπωση για τον λόγο που στηρίζει το κόμμα «One Nation», παράταξη που υποστηρίζει τα ακριβώς αντίθετα.