Απάντηση στα προσβλητικά μηνύματα και την έντονη αρνητικότητα που δέχεται κατά καιρούς στους προσωπικούς της λογαριασμούς έδωσε η Ιωάννα Τούνη το μεσημέρι της Δευτέρας. Η επιχειρηματίας αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια με αφορμή ένα συγκεκριμένο προφίλ γυναίκας χρήστη, η οποία, όπως διαπίστωσε κοιτάζοντας το ιστορικό των συνομιλιών τους, προχωρούσε συστηματικά σε επικριτικές τοποθετήσεις.

Η Ιωάννα Τούνη περιέγραψε το περιστατικό και μοιράστηκε τις σκέψεις της για τη συμπεριφορά αυτή, αναφέροντας στην ανάρτησή της: «Δεν χωράει ειλικρινά ο νους μου την κακία του κόσμου… Άνοιξα σήμερα τυχαία ένα μήνυμα και σκρολάροντας προς τα πάνω συνειδητοποίησα πως η συγκεκριμένη κυρά – ναι, μιλάμε για μηνύματα από γυναίκα προς γυναίκα – δεν φαίνεται να έχει πει καλή κουβέντα σε όλη της τη ζωή!».

Η ψυχολογική ερμηνεία πίσω από τα αρνητικά σχόλια

Η συζήτηση γύρω από το διαδικτυακό bullying και τα κακόβουλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απασχολεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, με την influencer να εστιάζει στα κίνητρα που ωθούν κάποιον να στέλνει μηνύματα μίσους.

Συνεχίζοντας το κείμενό της, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «Και κάπου εκεί αναρωτήθηκα πραγματικά: πόσο θυμό, πόση πίκρα και πόση δυστυχία μπορεί να κουβαλά ένας άνθρωπος για να νιώθει την ανάγκη να μειώνει συνεχώς άλλους; Εγώ να πω σε αυτό το σημείο βέβαια πως η κακία λέει πάντα περισσότερα για εκείνον που τη βγάζει, παρά για εκείνον που τη δέχεται. Οι άνθρωποι που είναι καλά με τον εαυτό τους δεν έχουν ανάγκη να μικραίνουν κανέναν για να νιώσουν μεγάλοι».

Κλείνοντας τη δημόσια τοποθέτησή της, διευκρίνισε ότι επιλέγει να μην επηρεάζεται από τέτοιου είδους συμπεριφορές, στρέφοντας την προσοχή της στη θετική ανταπόκριση της πλειοψηφίας του κοινού της.

«Αφήνω αυτό εδώ λοιπόν μαζί με τις σκέψεις μου…Και φυσικά και επιλέγω να κάνω focus στα χιλιάδες όμορφα σχόλια και μηνύματα που λαμβάνω επίσης καθημερινά από όλες εσάς συμπεθέρες μου».