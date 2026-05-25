Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ξένοι πολίτες που ζουν στο Κίεβο, όπως τα μέλη των διπλωματικών αποστολών, θα πρέπει να φύγουν από την ουκρανική πρωτεύουσα ενόψει νέων βομβαρδισμών του ρωσικού στρατού, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η Ρωσία θα εξαπολύσει «σειρές συστηματικών αεροπορικών επιδρομών» κατά εγκαταστάσεων της αμυντικής βιομηχανίας, επιχειρήσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συγκροτήματος στο Κίεβο.

Οι επιδρομές θα έχουν στόχο τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων όπως και κέντρα διοίκησης, προστίθεται στην ανακοίνωση στην οποία δεν αναφέρεται ακριβής προθεσμία πριν από τα πλήγματα αυτά.

Τα πλήγματα αυτά θα αποτελούν απάντηση σε αυτό που η Μόσχα δηλώνει ότι ήταν σκόπιμη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε κοιτώνα φοιτητών την Παρασκευή.

Ο στρατός της Ουκρανίας απορρίπτει κάθε ευθύνη τονίζοντας ότι έπληξε επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.