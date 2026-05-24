Σφοδροί βομβαρδισμοί έπληξαν σήμερα το Κίεβο , σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου, μερικές ημέρες μετά την αιματηρή ουκρανική επίθεση κατά λυκείου σε υπό ρωσική κατοχή περιφέρεια, για την οποία ο Βλαντιμίρ Πούτιν διεμήνυσε ότι θα ακολουθούσαν αντίποινα.

Οι νυχτερινές αυτές επιθέσεις με πυραύλους Ορέσνικ και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 13 άλλων, εκ των οποίων οι επτά νοσηλεύονται, έγραψε σε μήνυμά του στο Telegram ο δήμαρχος της πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στο Κίεβο άκουσαν σειρές εκρήξεων που ταρακούνησαν κτίρια και είδαν τροχιοδεικτικά βλήματα να διασχίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Μερικές ώρες νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Κίεβο εξέφρασαν ανησυχία για την πιθανότητα επικείμενου ρωσικού πλήγματος κατά της χώρας.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, χτυπήθηκε ένα σχολείο στη συνοικία Σεφτενκίφκσι, ενώ πλήγμα «κοντά» σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα είχε ως αποτέλεσμα συντρίμμια να φράξουν την είσοδο καταφυγίου όπου είχαν σπεύσει οι κάτοικοι.

Footage reportedly captures the moment an Iskander-M ballistic missile struck Kyiv.



The Iskander-M is one of Russia's most used ballistic missiles, with a flight path that lets it maneuver and makes it hard to intercept.



Tonight it landed in the Ukrainian capital.

Συναγερμός για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ενεργοποιήθηκε σε όλη την Ουκρανία. Η «μαζική» επίθεση κατά της πρωτεύουσας περιλαμβάνει «πυραύλους διαφόρων τύπων και drones», δήλωσε ο ουκρανικός στρατός.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι προειδοποίησε χθες για άμεση και μαζική ρωσική επίθεση στη χώρα.

«Βλέπουμε ενδείξεις προετοιμασίας για ένα συνδυασμένο πλήγμα στο ουκρανικό έδαφος, του Κιέβου περιλαμβανομένου, με χρήση διάφορων τύπων οπλισμού. Τα συγκεκριμένα όπλα μέσου βεληνεκούς μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα τέτοιο πλήγμα», έγραψε ο Ζελένσκι στο X αναφερόμενος στον προηγμένο ρωσικό υπερηχητικό πύραυλο Ορέσνικ.

Κάλεσε επίσης τους πολίτες να «ενεργήσουν με υπευθυνότητα» και να μεταβούν στα καταφύγια στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο είχε επίσης «λάβει πληροφορίες για πιθανώς σημαντική αεροπορική επίθεση που θα μπορούσε να γίνει ανά πάσα στιγμή», σύμφωνα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της.

Ο ρωσικός στρατός ανέπτυξε τον Ορέσνικ, τον προηγμένο υπερηχητικό πύραυλό της που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή, πέρυσι στη Λευκορωσία. Η χώρα αυτή που είναι σύμμαχος της Μόσχας συνορεύει με τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης –την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία– καθώς και την Ουκρανία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διεμήνυσε ότι θα ακολουθούσαν στρατιωτικά αντίποινα ύστερα από χτύπημα με ουκρανικά drones τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε σχολικά κτίρια στο Σταρομπίλσκ, στην ουκρανική περιφέρεια του Λουχάνσκ (ανατολικά) που είναι υπό την κατοχή της Μόσχας, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό περισσοτέρων των 40.

Το Κίεβο αρνήθηκε ότι στοχοποιεί μη στρατιωτικούς στόχους και δήλωσε ότι στόχευσε επίλεκτη μονάδα διοίκησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην περιοχή.

Η Πολωνία λέει ότι ο εναέριος χώρος της δεν παραβιάστηκε

Η Πολωνία δεν εντόπισε παραβιάσεις στον εναέριο χώρο της ύστερα από επιχειρήσεις της Πολεμικής της Αεροπορίας σήμερα μετά από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι επιχειρήσεις είχαν προληπτικό χαρακτήρα, με στόχο την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου, ιδιαιτέρως σε περιοχές κοντά στις περιφέρειες που απειλήθηκαν, δήλωσε ο στρατός σε ανάρτηση στο Χ.