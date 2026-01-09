Η Ρωσία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι εκτόξευσε έναν πύραυλο Oreshnik κατά της Ουκρανίας. Ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό το όπλο.

Ο Oreshnik, το όνομα του οποίου σημαίνει «φουντουκιά», είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος υπερηχητικής ταχύτητας μεσαίου βεληνεκούς, τον οποίο η Ρωσία έχει εκτοξεύσει μόνο μία φορά κατά της Ουκρανίας, τον Νοέμβριο του 2024.

Οι ειδικοί λένε ότι το καινοτόμο χαρακτηριστικό του Oreshnik είναι ότι μπορεί να μεταφέρει πολλαπλές κεφαλές ικανές να χτυπήσουν ταυτόχρονα διαφορετικούς στόχους – κάτι που συνήθως συνδέεται με βαλλιστικούς πυραύλους διηπειρωτικής εμβέλειας (ICBM).

Ο πύραυλος βασίζεται στον RS-26 Rubezh, τον οποίο η Ρωσία είχε αρχικά αναπτύξει ως διηπειρωτικό πύραυλο. Όπως πολλά ρωσικά οπλικά συστήματα, είναι ικανός να μεταφέρει πυρηνικές αλλά και συμβατικές κεφαλές, αν και δεν υπήρχε καμία ένδειξη για πυρηνικό στοιχείο στην επίθεση που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ.

Η Ουκρανία δήλωσε ότι ο πύραυλος πέταξε με ταχύτητα περίπου 13.000 χλμ/ώρα (8.000 μίλια/ώρα).

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο Oreshnik είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί και ότι έχει καταστροφική δύναμη συγκρίσιμη με αυτή ενός πυρηνικού όπλου, ακόμη και όταν είναι εξοπλισμένος με συμβατική κεφαλή.

Ορισμένοι δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν δηλώσει ότι οι ισχυρισμοί αυτοί είναι υπερβολικοί. Τον Δεκέμβριο του 2024, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι το όπλο αυτό δεν θεωρείται ως παράγοντας που αλλάζει τα δεδομένα στο πεδίο της μάχης, χαρακτηρίζοντάς το πειραματικό και λέγοντας ότι η Ρωσία πιθανότατα διαθέτει μόνο λίγα τέτοια όπλα.

Από το 2024, η Ρωσία έχει θέσει το Oreshnik σε μαζική παραγωγή και το έχει προμηθεύσει και στη σύμμαχό της Λευκορωσία.

Ποια ήταν η επίπτωση της επίθεσης του πυραύλου Oreshnik

Η καταστροφική επίδραση ήταν περιορισμένη, επειδή ο πύραυλος – όπως και το 2024, όταν η Ρωσία τον εκτόξευσε για πρώτη φορά – ήταν εξοπλισμένος μόνο με ψεύτικες κεφαλές, όχι με εκρηκτικά, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της Ουκρανίας στο Reuters. Ο αξιωματούχος είπε ότι χτύπησε μια κρατική επιχείρηση στη δυτική πόλη του Λβιβ, προκαλώντας «μικρές διατρήσεις σε τσιμεντένιες κατασκευές» και αφήνοντας κρατήρες στην περιοχή.

Εμπειρογνώμονες σε θέματα ασφάλειας ανέφεραν ότι ο σκοπός της ενέργειας της Μόσχας δεν ήταν να προκαλέσει μαζική καταστροφή, αλλά να στείλει ένα προειδοποιητικό μήνυμα σε μια κρίσιμη συγκυρία του πολέμου: ότι η Ρωσία διαθέτει έναν ισχυρό υπερηχητικό πύραυλο με πυρηνική ικανότητα, τον οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει την Ουκρανία ή ένα ευρωπαϊκό μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ρωσία δήλωσε ότι έβαλλε με τον Oreshnik ως απάντηση στην επίθεση με drone από την Ουκρανία στις 29 Δεκεμβρίου εναντίον μιας από τις κατοικίες του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία. Η Ουκρανία δήλωσε ότι η Ρωσία ψεύδεται και ότι δεν έλαβε χώρα καμία τέτοια επίθεση.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου δήλωσαν ότι η Μόσχα προσπαθεί να τους εκφοβίσει, σε μια προσπάθεια να τους αποτρέψει από το να υποστηρίξουν την Ουκρανία. Η Ρωσία είναι εξοργισμένη με τα σχέδια της Βρετανίας και της Γαλλίας που ανακοινώθηκαν αυτή την εβδομάδα για την αποστολή στρατευμάτων για την προστασία της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός στον πόλεμο. Δηλώνει ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα θα αποτελούν νόμιμους στόχους.

Ορισμένοι πολιτικοί αναλυτές δήλωσαν ότι η Μόσχα ενδέχεται επίσης να επιθυμεί να επιδείξει τη στρατιωτική της δύναμη μετά τα πλήγματα που δέχτηκε το κύρος της από την αρχή του έτους, ιδίως την ανατροπή από τις ΗΠΑ του συμμάχου του Πούτιν, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο, και την κατάσχεση από τις ΗΠΑ ενός πετρελαιοφόρου με ρωσική σημαία στον Βόρειο Ατλαντικό.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η Ρωσία διαθέτει περιορισμένα αποθέματα του νέου πυραύλου και θα τον χρησιμοποιήσει με φειδώ, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα αποφύγει περαιτέρω εκτοξεύσεις αν κρίνει ότι το μήνυμά της έχει γίνει αντιληπτό από τη Δύση.