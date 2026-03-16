Ασυνήθιστες είναι οι εικόνες από το Ντουμπάι τις τελευταίες ημέρες, σε μια περίοδο που κανονικά αποτελεί από τις πιο έντονες τουριστικές σεζόν για την πόλη.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν σχεδόν άδειες αγορές, ήσυχες ταράτσες εστιατορίων και παραλίες με ελάχιστους επισκέπτες, καθώς ο τουριστικός τομέας του Ντουμπάι αισθάνεται ήδη τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ιράν έχει επηρεάσει την ευρύτερη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα στις αερομεταφορές, ενώ επιθέσεις με drones και πυραύλους που αποδίδονται στο Ιράν και στόχευσαν περιοχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν πλήξει την εικόνα της χώρας, ως έναν από τους ασφαλέστερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής.

Σήμερα, ένας άμαχος Παλαιστίνιος σκοτώθηκε στην περιφέρεια της πρωτεύουσας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Αμπού Ντάμπι, όταν πύραυλος έπληξε το όχημά του, ανακοίνωσαν οι αρχές, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματά του εναντίον χωρών του Κόλπου σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση εναντίον του.

Οι αρχές «επενέβησαν έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή αλ Μπάχια και αφορούσε το πλήγμα πυραύλου εναντίον πολιτικού οχήματος, από το οποίο σκοτώθηκε ένας Παλαιστίνιος», ανακοίνωσε το γραφείο επικοινωνίας του Αμπού Ντάμπι.

Επαναλειτουργεί σταδιακά το αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Στο μεταξύ έχει αρχίσει να επαναλειτουργεί σταδιακά το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του, αφού επίθεση με drone είχε προκαλέσει πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά οι πτήσεις.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του εμιράτου «ανακοινώνει τη σταδιακή επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από και προς το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι», επεσήμανε το γραφείο επικοινωνίας της πόλης στο X. Με βάση την ίδια πηγή, «ένα περιστατικό που σχετιζόταν με drone» προκάλεσε νωρίτερα πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων στο αεροδρόμιο, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Η αεροπορική εταιρεία Emirates σημείωσε ότι «θα παρέχει περιορισμένες υπηρεσίες» από τις 10:00 και μετά (τοπική ώρα), προσθέτοντας ότι κάποιες πτήσεις έχουν ακυρωθεί.

Το υπουργείο πρόσθεσε σήμερα το πρωί ότι η αντιαεροπορική άμυνα αναχαιτίζει πυραύλους και drones προερχόμενους από το Ιράν.

Το Ιράν στοχοθετεί στα Εμιράτα και τις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου στρατιωτικές βάσεις όπου σταθμεύουν Αμερικανοί όπως και οικονομικά κέντρα αμερικανικών συμφερόντων, αλλά και πολιτικές υποδομές όπως αεροδρόμια, λιμάνια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.