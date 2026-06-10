Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι «εξουδετέρωσαν» το υπό σημαία Παλάου πετρελαιοφόρο M/T Settebello στον Κόλπο του Ομάν, στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον για τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών και την προστασία της ναυτιλίας στην περιοχή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του U.S. Central Command (CENTCOM), μαχητικό αεροπλάνο έπληξε το μηχανοστάσιο του πλοίου και αχρήστευσε το σύστημα πλοήγησης αφού, όπως ισχυρίζονται οι Αμερικανοί, το πλήρωμα δεν συμμορφώθηκε με επαναλαμβανόμενες εντολές ασφαλούς αγκυροβολίας και ελέγχου.



Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την επίθεση και επιβεβαίωσε ότι 21 ινδοί ναυτικοί διασώθηκαν από το συμβάν, ενώ η τύχη τριών ακόμη μελών του πληρώματος παραμένει άγνωστη. Η Ινδία κάλεσε τον επιτετραμμένο της αμερικανικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί για εξηγήσεις και εξέφρασε έντονη διαμαρτυρία, ζητώντας λεπτομέρειες για τις συνθήκες της επιχείρησης και τη διασφάλιση της ζωής των αγνοουμένων.



Η επιχείρηση έρχεται σε μια ευαίσθητη συγκυρία έντασης στη Μέση Ανατολή, με την Ουάσινγκτον να επιχειρεί να περιορίσει θαλάσσιες οδούς που θεωρεί ότι εξυπηρετούν ιρανικά συμφέροντα. Οι αεροπορικές επιθέσεις σε εμπορικά και δεξαμενόπλοια αναζωπυρώνουν τις ανησυχίες για κλιμάκωση και για την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.



Ναυτιλιακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι πλήγματα σε μηχανοστάσια και συστήματα πλοήγησης μπορούν να αφήσουν ένα πλοίο ακυβέρνητο και ευάλωτο, με ρίσκο για ανθρώπινες απώλειες και περιβαλλοντική ρύπανση. Την ίδια ώρα, διπλωματικές κυρώσεις ή αντιδράσεις μπορεί να ακολουθήσουν, αν αποδειχθεί ότι υπήρξαν υπερβολικές ή αβάσιμες ενέργειες.



Οι αμερικανικές αρχές δεν έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την ταυτότητα των τριών αγνοουμένων ή για το πού μεταφέρθηκαν οι διασωθέντες. Το περιστατικό αναμένεται να τεθεί στο επίκεντρο διπλωματικών επαφών και διεθνών συσκέψεων, ενώ ναυτιλιακοί φορείς ζητούν σαφή κανάλια επικοινωνίας και μέτρα για την αποφυγή παρεξηγήσεων που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω βία στη θαλάσσια περιοχή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

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