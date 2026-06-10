Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 93-86 από τον Παναθηναϊκό έπειτα από δύο παρατάσεις και το πρωτάθλημα θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στα λάθη που έκανε η ομάδα του.

Οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη θα έκαναν το 3-1 και θα κατακτούσαν τον τίτλο, τελικά όμως ηττήθηκαν και θα χρειαστεί πέμπτο ματς, στο ΣΕΦ αυτή τη φορά, με τον προπονητή τους να εξηγεί τι πήγε στραβά.

«Πήραμε πολλές λάθος αποφάσεις. Μόλις περάσαμε πέντε πόντους, δώσαμε τρίποντο που ήταν από έλλειψη επικοινωνίας. Γίνανε πράγματα που δεν επιτρέπονται για το επίπεδό μας. Έπρεπε να κερδίσουμε το ματς. Όλα αυτά που δίνουν μια νίκη.

Έπρεπε να είμαστε πιο επίμονοι στο πλάνο μας. Παρασυρθήκαμε σε ατομικές ενέργειες. Έπρεπε να κυκλοφορήσουμε καλύτερα και περισσότερο τη μπάλα και αμυντικά είχαμε πολλές ολιγωρίες. Δεν έπρεπε να δεχθούμε καλάθια από τον Χέιζ-Ντέιβις και δεχθήκαμε», ήταν τα λόγια του Μπαρτζώκα.