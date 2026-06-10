Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από δύο παρατάσεις, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Stoiximan Basket League και το πρωτάθλημα θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο (13/6) στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκαν με 5-11, οι «πράσινοι» όμως, οι οποίοι ήταν με την πλάτη στον τοίχο, αντέδρασαν με τον Ναν και με σερί 8-0 πέρασαν μπροστά σε 13-11. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν λειτουργούσε καλύτερα στην άμυνα, ήλεγχε τον ρυθμό και ήταν στο +4 (20-16) στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Το «τριφύλλι» συνέχισε στο ίδιο μοτίβο και στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου και πήγε στο +9 (29-20) με πρωταγωνιστή τον Ναν που σκόραρε συνεχώς και τον Μήτογλου να βοηθάει και στην άμυνα. Ο Γουόκαπ, όμως, έδωσε λύσεις στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, η οποία ήταν στο -6 (40-34) με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Το παιχνίδι έγινε ξανά ντέρμπι, κανονικό ντέρμπι, στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Παναθηναϊκό να έχει σοβαρό πρόβλημα με το 4ο φάουλ του Ναν και τον Ολυμπιακού να παίρνει συνεχώς πόντους από Φουρνιέ – Γουόκαπ και να κάνει την προσπέραση, μπαίνοντας από το +4 (53-57) στην τελευταία περίοδο.

Η αποβολή του Ναν με 5ο φάουλ και ενώ απέμεναν 6:28 για το τέλος του ματς ήταν… μαχαιριά για τους «πράσινους», οι οποίοι έμειναν στο -5 (61-66) καθώς οι Φουρνιέ και Γουόκαπ συνέχιζαν ακάθεκτοι για τους «ερυθρόλευκους». Ο Τολιόπουλος, όμως, ερχόμενος από τον πάγκο έδωσε ανάσες στην ομάδα του Αταμάν, η οποία ισοφάρισε σε 69-69, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγηθεί εκεί στην παράταση.

Εκεί, με πέντε συνεχόμενους πόντους του Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 74-79 στα 2:28 πριν το τέλος, οι Σορτς και Μήτογλου όμως κράτησαν όρθιο τον Παναθηναϊκό που έκανε το 79-79, το οποίο έφερε τη δεύτερη παράταση.

Ο Σορτς ήταν αυτός που έκανε αρχικά τη διαφορά εκεί δίνοντας προβάδισμα τεσσάρων πόντων (83-79) στους «πράσινους», οι οποίοι πήγαν και στο +8 (91-83) με τρίποντο του Τολιόπουλου και τελικά πήραν τη νίκη με 93-86 και έκαναν το 2-2, με τον τίτλο να κρίνεται σε πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει στην έδρα των «ερυθρόλευκων».

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69, 79-79 (παράταση), 93-86 (2η παράταση)