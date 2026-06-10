Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κοντράρονται στο Telecom Center Athens (10/6, 21:00) στον 4ο τελικό της Stoiximan Basket League και έγιναν γνωστά τα ονόματα τριών διαιτητών.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγούνται με 2-1 και αν νικήσουν θα στεφθούν πρωταθλητές για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τους «πράσινους», από την άλλη πλευρά, να είναι υποχρεωμένοι να νικήσουν για να διεκδικήσουν τον τίτλο σε πέμπτο παιχνίδι.

Όπως, λοιπόν, ανακοινώθηκε λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, οι τρεις διαιτητές στον τέταρτο τελικό θα είναι οι Παπαπέτρου, Πουρσανίδης και Κατραρούχας.

Ο Πουρσανίδης σφυρίζει για πρώτη φορά στους φετινούς τελικούς, ο Παπαπέτρου ήταν στο δεύτερο παιχνίδι ενώ ο Κατραρούχας είχε οριστεί στο πρώτο.