Υπάρχουν συναυλίες που απλώς ανοίγουν μια περιοδεία και υπάρχουν και εκείνες που έχουν εξελιχθεί σε παράδοση. Η Ελένη Φουρέιρα απέδειξε για ακόμη μία χρονιά πως η έναρξη της καλοκαιρινής της περιοδείας στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας αποτελεί πλέον θεσμό για τους θαυμαστές της.

Το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου, η κορυφαία pop performer της χώρας έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα του Hybrid Tour, κηρύσσοντας και επίσημα την έναρξη του φετινού καλοκαιριού με μία θριαμβευτική συναυλία γεμάτη ενέργεια, δυνατές συγκινήσεις, υψηλής αισθητικής παραγωγή και μοναδικές εκπλήξεις.

Η Ελένη Φουρέιρα έβαλε από τα πρώτα κιόλας λεπτά «φωτιά» στο κατάμεστο Κατράκειο. Επιβλητικά props, εντυπωσιακά visuals, δέκα χορευτές και άρτια σκηνοθετημένες χορογραφίες δημιούργησαν ένα υπερθέαμα αντάξιο των διεθνών παραγωγών, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται η απόλυτη performer της ελληνικής pop σκηνής.

Η συναυλία άνοιξε με το ολοκαίνουργιο hit «Jackie O’», το οποίο η τραγουδίστρια είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά στα φετινά MAD VMA. Το νέο της single, που κυκλοφορεί από την Panik Records, αποτέλεσε την ιδανική εισαγωγή για μια βραδιά που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τραγούδια από το πολυεπιτυχημένο άλμπουμ «Hybrid», όπως τα σαρωτικά «Alleluia» και «Δεν Κάνω Εγώ Για Σπίτι», αλλά και όλες τις μεγάλες δισκογραφικές επιτυχίες που έχουν σημαδέψει την πορεία της Ελένης Φουρέιρα, με το κοινό να τραγουδά κάθε στίχο και να μη σταματά στιγμή να χορεύει.

Ανάμεσα στις μεγάλες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η εμφάνιση του Saske, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μαζί με την Ελένη Φουρέιρα το πολυπλατινένιο ντουέτο τους «10’», ξεσηκώνοντας το Κατράκειο και χαρίζοντας μία από τις πιο δυνατές στιγμές της συναυλίας.

Ξεχωριστή ήταν και η παρουσία της Marseaux, μιας από τις πιο επιδραστικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής. Η τραγουδίστρια άνοιξε τη συναυλία με το δικό της πρόγραμμα, ενώ αργότερα επέστρεψε στη σκηνή δίπλα στην Ελένη Φουρέιρα, με τις δύο καλλιτέχνιδες να ερμηνεύουν μαζί το τραγούδι «Μπορώ», που κυκλοφόρησε αρχικά ως ντουέτο της Ελένης Φουρέιρα με τον Χρήστο Μάστορα.

Τη συναυλία παρακολούθησαν και αρκετά γνωστά πρόσωπα της ελληνικής showbiz, που έδωσαν το «παρών» στην εναρκτήρια βραδιά του Hybrid Tour. Ανάμεσά τους ήταν η Ελένη Χατζίδου με τον σύζυγό της Ετεοκλή Παύλου, η Μαρία Σολωμού και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, οι οποίοι απόλαυσαν το εντυπωσιακό υπερθέαμα και καταχειροκρότησαν την Ελένη Φουρέιρα.

Φυσικά, από τη βραδιά δεν θα μπορούσε να λείπει ο σύντροφος της τραγουδίστριας, Αλμπέρτο Μποτία. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας, η Ελένη Φουρέιρα δεν έκρυβε τη χαρά της για την παρουσία του, στέλνοντάς του επανειλημμένα φιλιά και σχηματίζοντας καρδιές προς το μέρος του, σε τρυφερές στιγμές που ενθουσίασαν το κοινό.

Μία από τις πιο αυθόρμητες και ξεχωριστές στιγμές της βραδιάς ήρθε όταν η Κόνι Μεταξά εμφανίστηκε ξαφνικά ανάμεσα στο κοινό, ανεβασμένη στους ώμους του στενού συνεργάτη και φίλου της Ελένης Φουρέιρα, Πέτρου Τσαπαρδώνη. Η απρόσμενη εμφάνισή της προκάλεσε έκπληξη τόσο στους θεατές όσο και στην ίδια την pop star, με την Κόνι να εκφράζει με τον δικό της χαρακτηριστικό τρόπο την αγάπη και τον ενθουσιασμό της για τη συναυλία, χαρίζοντας μία ακόμη αυθόρμητη και απολαυστική στιγμή στη βραδιά.

Το φινάλε ήταν αντάξιο της βραδιάς. Με τους πρώτους ρυθμούς της μεγάλης επιτυχίας «Καραμέλα», ολόκληρο το θέατρο σηκώθηκε όρθιο, τραγουδώντας και χορεύοντας μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, σε μια εικόνα που επιβεβαίωσε ότι η καλοκαιρινή έναρξη της Ελένης Φουρέιρα στο Κατράκειο δεν είναι πλέον απλώς μία συναυλία, αλλά μια αγαπημένη παράδοση που σηματοδοτεί κάθε χρόνο την έναρξη της πιο ξέγνοιαστης εποχής.