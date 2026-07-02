Η ευρείας κλίμακας επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε «μεγάλο» αριθμό ανθρώπων, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Ως αυτό το στάδιο, «ο απολογισμός των θυμάτων της ρωσικής επίθεσης αυξήθηκε σε 8 νεκρούς. Για ακόμη μια φορά, ο εχθρός στοχοποιεί κατοικημένες περιοχές και σκοτώνει αμάχους», ανέφερε ο αξιωματικός μέσω Telegram.

Κατά τις αρχές, πολλά κτίρια υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές· πολυκατοικία κατέρρευσε, τόνισε νωρίτερα ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.