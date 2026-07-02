Οι ρωσικές επιθέσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Κίεβο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, ενώ άλλοι 11 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για επικείμενη αεροπορική επιδρομή με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Russians targeting residential buildings in Kyiv at this hour. pic.twitter.com/CJXLEh4j72 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 1, 2026

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες, αμφότεροι μέσω Telegram.

🚨🇺🇦🇷🇺 — "Partial destruction of a medical facility in the Shevchenko district of the city." — Kyiv Mayor.



"5 medical workers were injured in the Shevchenko district due to the attack." pic.twitter.com/N8gJWdrmwB — MaxOsint Intel (@maxosintintel) July 2, 2026

Ο δήμαρχος Κλίτσκο αναφέρθηκε νωρίτερα σε κατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.