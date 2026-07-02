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Μια ενέργεια που συγκλόνισε όλο το πολιτικό σύστημα

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω με την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη όπου είχαμε δυστυχώς, και νεκρό, τη μητέρα του στελέχους της ΝΔ, Αφροδίτης Νέστορα, μια εξέλιξη που συγκλόνισε όλο το πολιτικό σύστημα της χώρας και ξύπνησε μνήμες από το παρελθόν. Η καταδίκη ήταν από όλα τα κόμματα που τα ένωσε αυτή η τραγική ιστορία με τον τρόπο που εξελίχθηκε. Μάλιστα, το δυσάρεστο νέο έγινε γνωστό ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη όπου πήγε εκτάκτως και επισκέφθηκε το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο θέλοντας να στείλει σαφές μήνυμα στήριξης στους τραυματίες και καταδίκης της επίθεσης.

Νόμος και τάξη

Η τραγική αυτή ιστορία, ώθησε τον πρωθυπουργό να εκπέμψει ένα διπλό μήνυμα. Από τη μία, καταδίκασε απερίφραστα τη βία και προανήγγειλε μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή τρομοκρατίας. Από την άλλη, έδειξε προς συγκεκριμένους χώρους ότι θα είναι αμείλικτη η Πολιτεία, μιλώντας για όσους «ξεβολεύτηκαν» από καταλήψεις και αναζητούν, όπως είπε, νέα «επαναστατική γυμναστική». Στο Μαξίμου γνωρίζουν ότι η ασφάλεια παραμένει πεδίο πολιτικής υπεροχής για τη ΝΔ και δεν σκοπεύουν να το εγκαταλείψουν ούτε για μία στιγμή. Όμως αυτή η τραγική ιστορία αναδεικνύει και πάλι το θέμα της τρομοκρατίας που είχε καιρό να απασχολήσει τη κυβέρνηση που πλέον είναι αποφασισμένη να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση τέτοιων καταδικαστέων εγκληματικών πράξεων.

Η εφαρμογή και το πολιτικό μήνυμα

Να πάμε τώρα στην πεζή καθημερινότητα. Η παρουσίαση της νέας εφαρμογής για τους βουλευτές της ΝΔ χθες, πριν από την άνοδο του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, μπορεί να είχε τεχνολογικό χαρακτήρα, όμως το πολιτικό μήνυμα ήταν διαφορετικό – σας τα είχα πει από την προηγούμενη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το σήμα ότι απαιτεί καλύτερο συντονισμό, κοινό λόγο και άμεση ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Ο Βαγγέλης Λιάκος εισέπραξε τα εύσημα για την πρωτοβουλία, αλλά το πραγματικό ζητούμενο είναι η πειθαρχία. Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι η ψηφιακή οργάνωση αποτελεί πλέον εργαλείο πολιτικού ελέγχου και όχι απλώς τεχνολογική διευκόλυνση.

Οι αγρότες και το στοίχημα των πληρωμών

Το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να κλείσει μία δύσκολη πληγή με τις αγροτικές ενισχύσεις. Ο πρωθυπουργός μίλησε για τις πιο διαφανείς και αξιόπιστες πληρωμές, επιμένοντας ότι τα χρήματα κατευθύνθηκαν σε όσους πραγματικά τα δικαιούνται. Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι ο πρωτογενής τομέας παραμένει πολιτικά ευαίσθητος και κάθε καθυστέρηση κοστίζει. Γι’ αυτό και επιχειρούν να παρουσιάσουν τη μετάβαση στο νέο σύστημα ως επιτυχία, πριν ανοίξει νέος κύκλος γκρίνιας στην περιφέρεια.

Προεκλογικός συναγερμός στα ψηφοδέλτια

Η πιο ενδιαφέρουσα αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν αφορούσε ούτε την οικονομία ούτε την ασφάλεια. Αφορούσε τα ψηφοδέλτια. Η προειδοποίηση προς αυτοδιοικητικά στελέχη -σας το είχε αποκαλύψει έγκαιρα η στήλη- που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι βουλευτές ήταν απολύτως σαφής: παραίτηση εγκαίρως ή εκτός παιχνιδιού. Το μήνυμα απευθυνόταν σε πολλούς περισσότερους από όσους κατονομάστηκαν. Στη ΝΔ αρχίζει ήδη η εσωκομματική κινητικότητα και το Μαξίμου θέλει να προλάβει συγκρούσεις πριν εξελιχθούν σε εμφύλιο. Και όπως καταλαβαίνετε, ο πρωθυπουργός έχει γίνει αποδέκτης της γκρίνιας των βουλευτών και χθες θέλησε να κλείσει το θέμα.

Το μήνυμα Χαρακόπουλου

Σε αυτή τη σύναξη ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος επέλεξε προσεκτικά τις λέξεις του όταν μίλησε για ανανέωση, εμπειρία και «νέο αίμα». Η επισήμανση ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να είναι ακριβοδίκαιος στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων μόνο τυχαία δεν ήταν. Όσοι γνωρίζουν τις εσωκομματικές ισορροπίες αντιλήφθηκαν ότι πίσω από τις φιλοφρονήσεις υπήρχε σαφής υπενθύμιση πως οι παλαιότεροι περιμένουν ίση μεταχείριση. Στη ΝΔ η συζήτηση για τις λίστες έχει ήδη ξεκινήσει, απλώς ακόμη γίνεται χαμηλόφωνα και ο χαρακτηρισμός ακριβοδίκαιος λέει πολλά.

Σύγκλιση τεσσάρων προσώπων σε κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής

Μια συνάντηση με έντονο πολιτικό παρασκήνιο μου μετέφερε αξιόπιστη πηγή μου και δεν είναι άλλη από αυτή του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά και έναν εκ των ιδιοκτητών του ΣΚΑΪ, τον Θέμη Αλαφούζο. Οι ερμηνείες είναι ποικίλες ως προς τα μηνύματα που εκπέμπει για τις εσωτερικές ισορροπίες στη ΝΔ. Και αυτό γιατί εξακολουθούν να κυκλοφορούν σενάρια περί ενός άτυπου «τετραγώνου» πολιτικών προσώπων, στο οποίο ορισμένοι εντάσσουν τους Αντώνη Σαμαρά, Νίκο Δένδια, Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελο Βενιζέλο. Όσοι γνωρίζουν καλά τις συζητήσεις που γίνονται εστιάζουν σε συγκλίσεις μεταξύ αυτών των τεσσάρων προσώπων σε κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής και προβληματισμούς για την πορεία της κυβέρνησης και της παράταξης. Και μπορεί να μην επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συντονισμένου μετώπου ή κοινού σχεδίου ωστόσο το σίγουρο είναι ότι οι κινήσεις κορυφαίων πολιτικών και οι επαφές τους με πρόσωπα που διαμορφώνουν την πολιτική και μιντιακή ατζέντα τροφοδοτούν τη συζήτηση για τις εξελίξεις στο εσωτερικό της κεντροδεξιάς και για την επόμενη ημέρα.

«Αναιρεί την στρατηγική του κόμματος, άρα τον ίδιο»

Δυσαρέσκεια και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει σε βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας η πρόσφατη πρωτοβουλία του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού του κόμματος, Βασίλη Φεύγα. Όπως θα γνωρίζετε, επανάφερε στο προσκήνιο ζητήματα που είχαν προκαλέσει συζητήσεις στο παρελθόν και θεωρούνταν λήξαντα για την κυβέρνηση, προκαλώντας την αντίδραση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ανάμεσα στις επικριτικές φωνές ξεχωρίζει η τοποθέτηση του βουλευτή της παράταξης, Στέλιου Πέτσα και γι’ αυτό επικοινώνησα μαζί του, για να μάθω από πρώτο χέρι το τι πιστεύει. «Η συγκεκριμένη ενέργεια αναιρεί την πολιτική στρατηγική του πρωθυπουργού, ο οποίος επέλεξε τον κ. Φεύγα για τη συγκεκριμένη θέση ευθύνης. Ο γραμματέας απέστειλε μία επιστολή την οποίο δημοσιοποίησε ο ίδιος, και τα δύο θέματα από τα τρία ουσιαστικά αναιρούν την στρατηγική του κόμματος, άρα τον ίδιο. Και ειδικά ένα θέμα που θεωρείται λήξαν», μου τόνισε χαρακτηριστικά. Το αν θα πρέπει να παραιτηθεί δεν μου το είπε ευθέως αλλά άφησε να υπονοηθεί.

Έφτασε στην πηγή, νερό δεν ήπιε

Όσον αφορά τον λόγο για τον οποίο προέβη σε μία τέτοια κίνηση, δεν είναι ότι σκέφτεται να πορευτεί με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά εξέφρασε την δυσαρέσκεια του σχετικά με το ψηφοδέλτιο της Αιτωλοακαρνανίας. Μετά την απομάκρυνση του Μάριου Σαλμά από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, ο Βασίλης Φεύγας εκτιμούσε ότι αυξάνονται οι πιθανότητες εκλογής του στο νομό. Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν με την προοπτική υποψηφιότητας του Δημάρχου Αγρινίου, Γιώργου Παπαναστασίου. Η πιθανή κάθοδος του κ. Παπαναστασίου στις επόμενες βουλευτικές εκλογές ανατρέπει τις ισορροπίες, καθώς η ισχυρή τοπική του επιρροή περιορίζει σημαντικά τις εκλογικές πιθανότητες του Βασίλη Φεύγα ο οποίος βλέπει για άλλη μία φορά να φτάνει στην πηγή αλλά νερό να μην πίνει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Ερωτήματα για την αγορά ακινήτου που εμπλέκεται η Καρυστιανού

Να σταθώ λίγο στο ζήτημα που έχει προκύψει με την αγορά ακινήτου από την Μαρία Καρυστιανού από εταιρεία στην οποία συμμετέχει και φέρνει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα. Θα πρέπει, νομίζω, να απαντήσει η Μαρία Καρυστιανού αν η επίκληση κακής σωματικής και πνευματικής κατάστασης έρχεται σε σύγκρουση με τις απαιτήσεις ενός πολιτικού φορέα. Το να λες απλά έβαλα μία υπογραφή χωρίς να ξέρω πού, δεν στέκει όταν είσαι συνδιαχειρίστρια σε μία εταιρεία και ειδικά όταν διαπραγματεύεται ακίνητα μέσω κόκκινων δανείων. Να σας θυμίσω, επίσης, ότι η εξ απορρήτων της Μαρία Γρατσία είναι δικηγόρος της «Υπέρβασης» που ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα, που βοηθά δανειολήπτες να προστατεύσουν τα σπίτια τους και να μειώσουν τα κόκκινα δάνεια. Είναι επίσης αξιοσημείωτο πως ένα ακίνητο φαίνεται να πωλείται κάτω από την αντικειμενική της αξία, σε μία περίοδο γενικευμένης έκρηξης των εμπορικών τιμών. Όταν την ίδια στιγμή προγράμματα όπως το Σπίτι μου 2 δείχνουν κατακόρυφη αύξηση τιμών για αντίστοιχα ακίνητα. Αλήθεια, κατατέθηκαν άλλες εναλλακτικές προσφορές από ενδιαφερόμενους αγοραστές πριν καταλήξει στην εν λόγω εταιρεία. Δηλαδή αν υπήρξαν πρότεροι πλειστηριασμοί για το ακίνητο.

Η Κουμουνδούρου σε κατάσταση ειδικής διαχείρισης

Και να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ όπου δεν μετρούν πλέον μόνο δημοσκοπικές απώλειες αλλά και πολιτικές διαρροές. Με τη δημιουργία του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στελέχη και μέλη εγκαταλείπουν μαζικά την Κουμουνδούρου, αφήνοντας πίσω συντρίμμια. Και χθες είχαμε και άλλες παραιτήσεις, όπως για παράδειγμα του Παναγιώτη Παναγιώτου και μαθαίνω έρχονται και άλλες, πιο ηχηρές εντός των ημερών, ενώ εκτός από την προαναφερόμενη, είδαμε να φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ και στενός συνεργάτης του Γιώργου Καραμέρου μέχρι να ακολουθήσει και ο ίδιος και ο πολιτικός του φίλος, Κώστας Ζαχαριάδης.

Ο Πολάκης και η τράπουλα

Η δημόσια απαίτηση του Παύλου Πολάκη για παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου και η ανοιχτή φιλοδοξία να ηγηθεί της κοινοβουλευτικής ομάδας αποκάλυψαν πολύ νωρίς το σχέδιο της εσωκομματικής μειοψηφίας. Το πρόβλημα είναι ότι αιφνιδιάστηκαν ακόμη και οι σύμμαχοί του. Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου φέρονται να ενοχλήθηκαν, καθώς η πρόωρη αποκάλυψη κινητοποίησε τους προεδρικούς και πάγωσε αποχωρήσεις που θεωρούνταν σχεδόν δεδομένες. Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου αποκτά χαρακτήρα εσωκομματικού δημοψηφίσματος. Ο Σ. Φάμελλος θα ζητήσει στήριξη στη δική του πολιτική γραμμή, ενώ απέναντί του το μπλοκ Πολάκη, Παππά και Δούρου θα καταθέσει ξεχωριστή πρόταση, επιδιώκοντας νέα ηγετική ισορροπία και αυτόνομη πορεία. Το αποτέλεσμα δεν θα κρίνει μόνο τον πρόεδρο, αλλά και αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ενιαίο κόμμα ή θα μπει σε νέο κύκλο διάσπασης.

Η μάχη για τους βουλευτές

Πίσω από τη σύγκρουση κορυφής κρύβεται μια ακόμη πιο κρίσιμη μάχη: ποιος θα κρατήσει την κοινοβουλευτική ομάδα. Το ενδεχόμενο ο Π. Πολάκης να αναλάβει την ηγεσία στη Βουλή λειτουργεί ως καταλύτης για νέες ανεξαρτητοποιήσεις, ενώ στο τραπέζι παραμένει ακόμη και η υποψηφιότητα της Ρένας Δούρου. Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι ποιος θα επικρατήσει, αλλά αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να διαθέτει κοινοβουλευτική ομάδα με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών.

Η ακρίβεια στο επίκεντρο του Ανδρουλάκη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να μετατρέψει την ακρίβεια σε κεντρικό μέτωπο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι από τις διαπιστώσεις περνά στις εκφράσεις λύπης και θυμού, χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το κόστος ζωής παραμένει η μεγαλύτερη κοινωνική πληγή και επενδύουν πολιτικά σε αυτή την κίνηση του Ν. Ανδρουλάκη να καταθέσει επίκαιρη ερώτηση στον Πρωθυπουργό. Η στρατηγική του είναι να μεταφερθεί η συζήτηση από τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για τα δημοσιονομικά στις πραγματικές δυσκολίες της καθημερινότητας. Το αν οι αριθμοί αρκούν για να αλλάξουν πολιτικούς συσχετισμούς, μένει να αποδειχθεί.

Η τηλεοπτική εμφάνιση

Και να πάμε στην προγραμματισμένη παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στο «Ενώπιος Ενωπίω» απόψε το βράδυ, εν μέσω Μουντιάλ. Η τηλεοπτική συνέντευξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ανακτήσει πολιτική δυναμική και να πιέσει την κυβέρνηση σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα, ενώ πλέον βλέπει την πλάτη του Αλέξη Τσίπρα και της ΕΛΑΣ. Στη Χαριλάου Τρικούπη γνωρίζουν ότι οι τηλεοπτικές εμφανίσεις κρίνονται πλέον περισσότερο από τις ατάκες που θα κυκλοφορήσουν στα κοινωνικά δίκτυα παρά από τη συνολική διάρκεια της συνέντευξης. Και σε αυτό μου λένε θα παίξει απόψε ο Ν. Ανδρουλάκης.

Χρήμα, μίντια, διασυνδέσεις με την κυβέρνηση, φυλακή

Το βασικό ερώτημα είναι ένα: Πώς ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε από το πουθενά βρέθηκε να επηρεάζει τράπεζες, media, αθλητικό σύλλογο και την πολιτική; Τα πάντα ξεκίνησαν από ένα πιστωτικό ίδρυμα. Μια τράπεζα από την Κρήτη. «Γιγαντώθηκαν» με εξαγορές και δημιουργία ομίλου ΜΜΕ, ενώ ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε και η επιχειρηματική εμπλοκή σε μία από τις δύο μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Όπου κι αν πήγε το μυαλό σας, αυτή είναι εν συντομία η ιστορία και η δράση του Γιώργου Κοσκωτά, που εμφανίστηκε δίχως να τον γνωρίζει ο κόσμος, αλλά τον έμαθε για τα καλά. Απέκτησε χρήμα, δύναμη, διασυνδέσεις με την κυβέρνηση και στο τέλος μπήκε φυλακή. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, καταδικάστηκαν και πολιτικοί που τον βοήθησαν. Το πρώτο μέρος του φακέλου που άνοιξε το Newsbeast είναι συγκλονιστικό. Αναμένω τη συνέχεια.

27 εκατομμύρια δίνει ο Χαρδαλιάς για τα αυθαίρετα της Πικροδάφνης

Το ρέμα της Πικροδάφνης ξαναμπαίνει στο κάδρο των μεγάλων εκκρεμοτήτων της Αττικής, αυτή τη φορά με βαρύ αυτή τη φορά λογαριασμό. Μου λένε ότι πλέον η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου διευθέτησης του ρέματος, με προϋπολογισμό 27 εκατ. ευρώ μαζί με ΦΠΑ. Πίσω από την εισήγηση του περιφερειακού συμβουλίου για τη συγκεκριμένη αποζημίωση, βρίσκεται μία υπόθεση που σέρνεται για χρόνια και ακουμπάει σε αυθαίρετες κατασκευές, ιδιοκτησίες, περιβαλλοντικές ευαισθησίες και αντιπλημμυρική προστασία. Ο Νίκος Χαρδαλιάς επιχειρεί να ξεμπλοκάρει ένα έργο που θεωρείται κρίσιμο για Δήμους όπως ο Άγιος Δημήτριος, ο Άλιμος και το Παλαιό Φάληρο, από όπου διέρχεται το ρέμα έως την εκβολή του.

Η ΤτΕ τράβηξε χειρόφρενο στα σενάρια για τις τράπεζες

Συζήτηση μαθαίνω ότι προκάλεσε στην αγορά η παρέμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Το θέμα αφορά τα κεφάλαια που εμφανίζουν οι τράπεζες στους ισολογισμούς τους και άρα την εικόνα της αντοχής τους. Ο αναβαλλόμενος φόρος, τα γνωστά DTCs, είναι ένα εργαλείο που δόθηκε στις τράπεζες μετά τα χρόνια της κρίσης, ώστε ζημιές του παρελθόντος να μπορούν να μετατραπούν σε κεφαλαιακό όφελος. Δηλαδή να μην καταρρεύσουν οι δείκτες τους και να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν την οικονομία. Το τελευταίο διάστημα, όμως, άρχισαν να κυκλοφορούν σενάρια για ταχύτερο ξήλωμα αυτού του μηχανισμού έως το 2028 ή ακόμη και για έκτακτη εισφορά στις τράπεζες που συνεχίζουν να τον αξιοποιούν. Η αφορμή δόθηκε κυρίως από τις τοποθετήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Παρόλ’ αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος απάντησε ουσιαστικά ότι τέτοιες κινήσεις δεν είναι απλή πολιτική άσκηση. Αν οι τράπεζες υποχρεωθούν να σβήσουν γρήγορα αυτά τα ποσά, θα μειωθούν τα ίδια κεφάλαιά τους και μπορεί να ανοίξουν κεφαλαιακές τρύπες. Κάτι που για να σας το εξηγήσω με απλά λόγια, θα σήμαινε λιγότερη δυνατότητα για δάνεια, πίεση στην εμπιστοσύνη των επενδυτών και πιθανή αναστάτωση στην αγορά. Γι’ αυτό η παρέμβαση της ΤτΕ αποτέλεσε ξεκάθαρο καμπανάκι.

Η Αγγελικούση βάζει το Starlink του Μασκ στα πλοία

Μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εφαρμογές του Starlink Maritime -συμφερόντων του Έλον Μασκ- στη ναυτιλία έμαθα ότι «τρέχει» ο όμιλος Αγγελικούση, φέρνοντας στην πράξη μία νέα εποχή στη συνδεσιμότητα των πλοίων. Ο ελληνικός ναυτιλιακός όμιλος εγκατέστησε την υπηρεσία σε περισσότερα από 140 πλοία, με αποτέλεσμα η κατανάλωση δεδομένων να διπλασιαστεί σε επίπεδο στόλου. Κάπως έτσι αλλάζει η καθημερινότητα στη θάλασσα. Από τη λογική του περιορισμένου και «μετρημένου» δορυφορικού ίντερνετ, τα πλοία περνούν πλέον σε μία πραγματικότητα υψηλών ταχυτήτων, όπου το πλήρωμα αλλά και τα γραφεία στη στεριά μπορούν να έχουν πολύ πιο άμεση επικοινωνία. Η ανάπτυξη του project έγινε σε συνεργασία με την Navarino, εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή της υπηρεσίας, με τον όμιλο να αφήνει πίσω του παλαιότερες δορυφορικές λύσεις με περιορισμένες δυνατότητες, υψηλή καθυστέρηση στη μετάδοση και αυστηρά όρια δεδομένων.

Η βίλα του Πινιατάρο στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού

Κάτι περισσότερο από επενδυτικό ενδιαφέρον φαίνεται πως έχει πλέον για το Ελληνικό ο Αντρέα Πινιατάρο, επικεφαλής του ιταλικού ομίλου ION. Και αυτό γιατί, όπως άκουσα στην αγορά, εκτός από το project της ION μέσα στη μεγάλη ανάπτυξη της Lamda, ο Ιταλός επιχειρηματίας φέρεται να έχει αποκτήσει και μία από τις πολυτελείς βίλες που βρίσκονται μπροστά στην παραλία του Ελληνικού. Ο λόγος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για μία από τις συνολικά πέντε παραθαλάσσιες κατοικίες του project, με τη συγκεκριμένη κατηγορία ακινήτων να θεωρείται από τα πιο ακριβά και σπάνια κομμάτια της νέας αθηναϊκής Ριβιέρας. Οι βίλες αυτές, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.500 τετραγωνικών μέτρων, έχουν από την πρώτη στιγμή συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ισχυρών ονομάτων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς συνδυάζουν άμεση πρόσβαση στη θάλασσα, υψηλή ιδιωτικότητα και την προοπτική υπεραξιών που φέρνει το Ελληνικό.

Οι αιχμές Φέσσα για τις ελληνικές επιχειρήσεις χωρίς όραμα

Αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επιχειρηματικότητας άφησε ο Θεόδωρος Φέσσας της Quest, από το βήμα εκδήλωσης της ΕΥ, όπου συμμετείχε ως ομιλητής. Ο ίδιος, σύμφωνα με όσα άκουσα με τα αυτιά μου, στάθηκε στην έλλειψη ευελιξίας, αλλά και στην απουσία πραγματικής διάθεσης δημιουργίας από αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις. Το μήνυμά του ήταν ότι πολλές φορές στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα δεν ξεκινά από όραμα, σχέδιο και φιλοδοξία, αλλά από ανάγκη. Από τη λογική ότι κάποιος πρέπει απλώς «να κάνει κάτι». Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στη συχνή επιλογή επιχειρηματιών να ανοίγουν ένα καφέ, ένα εστιατόριο ή ένα σουβλατζίδικο, χωρίς πάντα να υπάρχει από πίσω μία καθαρή στρατηγική για την επόμενη μέρα. Όχι επειδή δεν υπάρχουν ικανότητες στην αγορά, αλλά επειδή συχνά λείπει η στόχευση, η κλίμακα και η διάθεση να δημιουργηθεί κάτι που θα ξεπεράσει τα στενά όρια της αρχικής ιδέας. Για την ιστορία να σας πω ότι η Quest της οποίας ηγείται, έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρούς ελληνικούς ομίλους, με τζίρο που κινείται κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η ανάπτυξη δεν έρχεται από κινήσεις ευκαιρίας, αλλά από σχέδιο, επιμονή και προσαρμοστικότητα.

Η κατασκευαστική που «χτύπησε» διαγωνισμούς 2,7 εκατομμυρίων

Πληροφορούμαι για δύο διαγωνισμούς με πολύ «ζουμί» για τα νησιά της Αττικής, καθώς ήδη συγκροτούνται οι τριμελείς επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής για τις υπηρεσίες καθαρισμού ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Πίσω και από τους δύο βρίσκεται η κατασκευή Ζιτακάτ της οικογένειας Ζαφειρόπουλου. Στην πρώτη περίπτωση, το έργο αφορά τον καθαρισμό ρεμάτων σε Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα και Σαλαμίνα για την τριετία 2025 με 2027, με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, η ίδια εταιρεία εμφανίζεται και στο αντίστοιχο έργο για Σπέτσες, Κύθηρα, Τροιζηνία, Μέθανα και Πόρο, με προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ, επίσης για την τριετία 2025 με 2027. Αθροιστικά, μιλάμε για υπηρεσίες ύψους 2,7 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, που αφορούν ένα κρίσιμο πεδίο για τις νησιωτικές περιοχές της Αττικής.

Τι ετοιμάζει ο Βαρδινογιάννης στα φαρμακεία με τη Deca

Μπορεί το πείραμα της Carrefour να μην βγήκε όπως το περίμενε η AVE, όμως ο όμιλος του Νίκου Βαρδινογιάννη δείχνει ότι δεν εγκαταλείπει το παιχνίδι του οργανωμένου λιανεμπορίου. Απλώς αλλάζει πεδίο. Και το νέο πεδίο στο οποίο φαίνεται να ποντάρει είναι τα φαρμακεία. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι την ώρα που η AVE μαζεύει το ρίσκο από την Carrefour, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον χώρο των φαρμακείων, σε συνεργασία με τη Deca, εταιρεία που διαχειρίζεται τα κεφάλαια του fund Diorama. Η AVE Pharma, στην οποία η AVE αυξάνει τη συμμετοχή της, εμφανίζεται ως το όχημα για την είσοδο σε μία αγορά που αλλάζει γρήγορα και αποκτά όλο και πιο έντονα χαρακτηριστικά οργανωμένου δικτύου. Το σχέδιο περνά μέσα από τη συμμετοχή σε σχήματα που σχετίζονται με τα φαρμακεία και το franchise. Η κατεύθυνση είναι σαφής. Να δημιουργηθεί μία ισχυρή παρουσία σε έναν κλάδο με σταθερή ζήτηση, υψηλή επισκεψιμότητα και δυνατότητα ανάπτυξης πέρα από το κλασικό μοντέλο του ανεξάρτητου φαρμακείου.