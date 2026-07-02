Ο Ιούλιος μπαίνει με το δεξί, φέρνοντας μαζί του ενδιαφέρουσες νέες ταινίες. Πρώτη και καλύτερη -λόγω ελληνικού ενδιαφέροντος – είναι το «Πάρτυ Γενεθλίων» του Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ με τον Γουίλεμ Νταφόε, ο οποίος έχει σκηνή, όπου χορεύει ζεϊμπέκικο σε τραγούδι του Γιώργου Μαργαρίτη. Το φιλμ αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Πάνου Καρνέζη, που είναι εμπνευσμένο από τη ζωή, τη χλιδή και τον μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση.

Στις υπόλοιπες πρεμιέρες ξεχωρίζει σίγουρα, ο «Θάνατος του Robin Hood» του Μάικλ Σαρνόσκι, μια σκοτεινή και ώριμη προσέγγιση του διάσημου λαϊκού ήρωα, με τους Χιου Τζάκμαν και Τζόντι Κόμερ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Επίσης, στις νέες ταινίες έχουμε ακόμη έναν Αυστραλό σταρ, τον Ράσελ Κρόου, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο «Τελευταίο Ρίσκο» του Ντέρικ Μπορτ, μια καταιγιστική περιπέτεια δράσης.

Ενδιαφέρον έχουν και οι φεστιβαλικές ταινίες «Όσα Ξέρει η Μαριέλ» του Φρεντερίκ Χάμπαλεκ από το Φεστιβάλ του Βερολίνου και η «Πανούκλα» του Τσάρλι Πόλινγκερ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Καννών.

Το Πάρτυ Γενεθλίων

Σκηνοθεσία: Μιγκέλ-Ανχελ Χιμένεθ

Σενάριο: Γιώργος Καρνάβας, Μιγκέλ Ανχελ Χιμένεθ, Νίκος Παναγιωτόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Γουίλεμ Νταφόε, Βικ Κάρμεν Σόνε, Τζο Κόουλ, Έμμα Σουάρεθ, Χρήστος Στέργιογλου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Έλσα Λεκάκου, Φραντσέσκ Γκαρίδο

Διάρκεια: 103 λεπτά

Γλώσσα: Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά

Ελλάδα, Ισπανία, 2025

Διανομή: Rosebud .21

Η υπόθεση

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, κάπου στο Ιόνιο, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Μάρκος Τιμολέoν, διοργανώνει στο ιδιωτικό του νησί ένα πολυτελέστατο πάρτι γενεθλίων για τη Σοφία, τη μοναχοκόρη και κληρονόμο του. Η βραδιά φέρνει στο νησί διάφορους φίλους, συνεργάτες και παλιούς γνώριμους, πολλοί από τους οποίους βλέπουν την περίσταση ως την ιδανική ευκαιρία να πλησιάσουν τον Μάρκο και να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Ο Μάρκος, συνηθισμένος να ελέγχει αμείλικτα τους πάντες και τα πάντα γύρω του, έχει κι ο ίδιος καταστρώσει κρυφά ένα σχέδιο: σκοπεύει να πάρει μια καθοριστική απόφαση για το μέλλον της κόρης του – χωρίς απαραίτητα τη συγκατάθεσή της. Όμως, η Σοφία φτάνει στο νησί αποφασισμένη να αποκαλύψει μια αλήθεια που θα ανατρέψει τις ισορροπίες καθώς οι καλεσμένοι καταφθάνουν και η νύχτα προχωρά, το πάρτι γίνεται ολοένα πιο εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο. Μέσα σε ατμόσφαιρα χλιδής και κλιμακούμενης έντασης, η αναπόφευκτη σύγκρουση ανάμεσα στον παντοδύναμο πατέρα και την ατίθαση κόρη του οδηγείται σε μια δραματική κορύφωση…

Ο Θάνατος του Robin Hood

Σκηνοθεσία: Μάικλ Σαρνόσκι

Σενάριο: Μάικλ Σαρνόσκι

Μουσική: Τζιμ Γκέντι

Πρωταγωνιστούν: Χιου Τζάκμαν, Τζόντι Κόμερ, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μάρεϊ Μπάρτλετ, Νόα Τζουπ

Διάρκεια: 129 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Παλεύοντας με το παρελθόν του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και δολοφονίες, ο Ρομπέν των Δασών βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, του προσφέρεται μια ευκαιρία για σωτηρία.

Το Τελευταίο Ρίσκο

Σκηνοθεσία: Ντέρικ Μπορτ

Σενάριο: Ντέρικ Μπορτ, Ντάνιελ Φόρτε

Μουσική: Μπράιαν Σέντι

Πρωταγωνιστούν: Ράσελ Κρόου, Λουκ Έβανς, Τερέζα Πάλμερ, Ντάνι Ζοβάτο, Τζος ΜακΚόνβιλ, Νίνα Ντόμπρεβ, Ααρον Πολ

Διάρκεια: 101 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: TFG

Η υπόθεση

Ο Μάνκο Καπάκ, ιδιοκτήτης ενός κλαμπ, είναι έτοιμος να αφήσει πίσω του το σκοτεινό παρελθόν του, να πουλήσει το κλαμπ του και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη σύντροφό του. Τα σχέδιά του ανατρέπονται όμως όταν πέφτει θύμα ληστείας από έναν ένοπλο μασκοφόρο. Τα αφεντικά του καρτέλ τον πιέζουν ασφυκτικά, ένας φιλόδοξος νεαρός, που παριστάνει τον νεοφερμένο στην πόλη, δείχνει πρόθυμος να αγοράσει το κλαμπ, και ένα δίδυμο, εμπνευσμένο από τους Μπόνι και Κλάιντ, είναι αποφασισμένο να του αρπάξει ό,τι έχει. Έτσι, ο Μάνκο πρέπει να επιστρατεύσει κάθε κόλπο που έχει μάθει όλα αυτά τα χρόνια, για να βγει ζωντανός από αυτή την ιστορία, μαζί με την αγαπημένη του και όσα χρήματα του έχουν απομείνει.

Η Πρόσκληση

Σκηνοθεσία: Ολίβια Γουάιλντ

Σενάριο: Γουίλ ΜακΚόρμακ, Ρασίντα Τζόουνς

Μουσική: Ντεβοντέ Χάινς

Πρωταγωνιστούν: Σεθ Ρόγκεν, Ολίβια Γουάιλντ, Πενέλοπε Κρουζ, Εντουαρντ Νόρτον

Διάρκεια: 108 λεπτά

ΗΠΑ, 2026

Διανομή: Spentzos Films

Η υπόθεση

Ο Τζο και η Άντζελα δεν συνηθίζουν να έχουν κόσμο στο σπίτι. Απόψε, οι μυστηριώδεις γείτονές τους από τον πάνω όροφο κατεβαίνουν για δείπνο. Αυτό που ακολουθεί είναι μια βραδιά γεμάτη απρόσμενες ανατροπές, που φέρνει στην επιφάνεια βαθιά καταπιεσμένα συναισθήματα και ανεξερεύνητες πλευρές της σεξουαλικότητας.

Η Πανούκλα

Σκηνοθεσία: Τσάρλι Πόλινγκερ

Σενάριο: Τσάρλι Πόλινγκερ

Μουσική: Γιόχαν Λένοξ

Πρωταγωνιστούν: Έβερετ Μπλανκ, Κάγιο Μάρτιν, Κένι Ράσμουσεν, Τζόελ Ετζερτον

Διάρκεια: 98 λεπτά

ΗΠΑ, 2025

Διανομή: Weirdwave

Η υπόθεση

Ένα κοινωνικά αμήχανο αγόρι προσπαθεί να αντεπεξέλθει στη σκληρή ιεραρχία μιας κατασκήνωσης πόλο, καθώς το άγχος τον κυριεύει όλο και περισσότερο.

Όσα Ξέρει η Μαριέλ

Σκηνοθεσία: Φρεντερίκ Χάμπαλεκ

Σενάριο: Φρεντερίκ Χάμπαλεκ

Πρωταγωνιστούν: Γιούλια Γιέντς, Φέλιξ Κράμερ, Λαένι Γκάιζελερ, Μεχμέτ Ατέσκι, Μόριτς φον Τρόιενφελς

Διάρκεια: 86 λεπτά

Γλώσσα: Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά

Γερμανία, 2025

Διανομή: Cinobo

Η υπόθεση

Ένα δωδεκάχρονο κορίτσι ανακαλύπτει πως μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των γονιών της και χάρη σ’ αυτή την αλλόκοτη υπερδύναμη, ξεδιπλώνεται μπροστά της ολόκληρο το φάσμα της ενήλικης απογοήτευσης: μικρά ψέματα, απωθημένα, προδοσίες, φόβοι. Πόση αλήθεια μπορεί να αντέξει μια οικογένεια προτού καταρρεύσει;

Ο Ανθρωποκυνηγός

Σκηνοθεσία: Μάικλ Μαν

Σενάριο: Μάικλ Μαν

Μουσική: Μισέλ Ρουμπίνι, The Reds

Πρωταγωνιστούν: Γουίλιαμ Πίτερσεν, Κιμ Γκράιστ, Τζόαν Αλεν, Μπράιαν Κοξ, Ντένις Φαρίνα, Στίβεν Λανγκ

Διάρκεια: 120 λεπτά

ΗΠΑ, 1986

Διανομή: Summer Classics

Η υπόθεση

Ένας ψυχοπαθής δολοφόνος είναι ελεύθερος και σκορπάει τον πανικό, καθώς σε κάθε πανσέληνο σκοτώνει από μια οικογένεια. Η αστυνομία και το FBI δηλώνουν αδυναμία να τον συλλάβουν, καθώς δεν έχουν στοιχεία. Έτσι στρέφονται προς τον πρώην πράκτορα του FBI Γουίλ Γκρέιαμ, που στο παρελθόν είχε συλλάβει τον Δρ Χάνιμπαλ Λέκτορ, ζητώντας τη βοήθειά του. Καθώς όμως ο Γκρέιαμ απουσιάζει από το προσκήνιο εδώ και καιρό, αποφασίζει να επισκεφθεί και πάλι τον Χάνιμπαλ στη φυλακή προκειμένου να μάθει από κοντά πώς σκέφτεται και επιλέγει τα θύματά του ένας ψυχοπαθής δολοφόνος.

Η Ημιτελής Ιστορία της Σιμά

Σκηνοθεσία: Αλιρεζά Σαμαντί

Σενάριο: Αλιρεζά Σαμαντί

Μουσική: Κάρεν Χομαγιουνφάρ

Πρωταγωνιστούν: Μεχράν Αχμαντί, Αλί Ασμαντ, Μάχσα Μπαβάφα, Ελάχε Σαντάφ, Φατί Μοχάμαντ, Χεϊντάρι Σαεΐντι, Μασούντ Καραμάτι

Διάρκεια: 90 λεπτά

Γλώσσα: Περσικά

Υπότιτλοι: Ελληνικά

Ιράν, 2023

Διανομή: New Star Art Cinema

Η υπόθεση

Ο Δρ. Αράς Σιμίν ζει μια επιτυχημένη και τακτοποιημένη ζωή, μέχρι τη στιγμή που μια είδηση που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανατρέπει τα πάντα. Ξαφνικά αντιμέτωπος με μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να ελέγξει, αναγκάζεται να παλέψει για να προστατεύσει την υπόληψη, τη ζωή και την αλήθεια του, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία γίνεται όπλο.