Ο Τσάρλι Κάουφμαν, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος των «Η αιώνια λιακάδα ενός καθαρού μυαλού» και «Στο μυαλό του Τζον Μάλκοβιτς», έρχεται στην Αθήνα για μία ανοιχτή συζήτηση με τους θεατές, την οποία θα διαδεχθεί η προβολή δύο ξεχωριστών ταινιών μικρού μήκους με καλεσμένους-έκπληξη στον θερινό κινηματογράφο Στέλλα.

Μάλιστα, εδώ αξίζει να αναφέρουμε πως η νέα μικρού μήκους ταινία του Τσάρλι Κάουφμαν «How to Shoot a Ghost» που έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2025, γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Αθήνα.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

19:45 | Ανοιχτή συζήτηση (Q&A) με τον Τσάρλι Κάουφμαν

Μια σπάνια ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να γνωρίσει από κοντά τη δημιουργική διάνοια πίσω από μερικές από τις πιο επιδραστικές ταινίες του σύγχρονου κινηματογράφου.

Ο Τσάρλι Κάουφμαν θα συνομιλήσει με την σεναριογράφο της ταινίας του Eva H.D., τον Κωνσταντίνο Καραμαγκιώλη, και άλλους εκλεκτούς καλεσμένους και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο κριτικός κινηματογράφου Άκης Καπράνος.

21:00 | Έναρξη Προβολών

Θα παιχτούν οι ταινίες μικρού μήκους How to Shoot a Ghost του Τσάρλι Κάουφμαν και Άβελ του Κωνσταντίνου Καραμαγκιώλη

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις ταινίες της βραδιάς

How to Shoot a Ghost (2025)

Σκηνοθεσία: Charlie Kaufman | Σενάριο: Eva H.D.

Ηθοποιοί: Jessie Buckley, Josef Akiki Alayn

Δύο φαντάσματα περιπλανώνται στην Αθήνα. Στοιχειωμένα από τις επιθυμίες και τα λάθη τους, αναζητούν και ανακαλύπτουν την ποίηση μέσα στη δύσκολη ιστορία της πόλης και το αβέβαιο παρόν της. Μια υποβλητική ματιά στον αστικό ιστό μέσα από το χαρακτηριστικό, υπαρξιακό πρίσμα των δημιουργών.

Άβελ (2024)

Σκηνοθεσία/Σενάριο: Κωνσταντίνος Καραμαγκιώλης

Ηθοποιοί: Γιώργος Δάμπασης, Θέμης Θεοχάρογλου, Μαρία Γεωργιάδου

Ένας ιερέας που ζει με την οικογένειά του στην επαρχία, θα δεχτεί ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από μια γυναίκα που θα αναστατώσει πλήρως τις ισορροπίες του. Η ταινία ακολουθεί ένα εσωτερικό και εξωτερικό ταξίδι προς την πρωτεύουσα, μια θεία κοινωνία και ένα τελευταίο, καθοριστικό παιχνίδι ποδοσφαίρου, συνθέτοντας ένα βαθιά ανθρώπινο δράμα.

Τοποθεσία: Κινηματογράφος Στέλλα (Τενέδου 34, Κυψέλη, Αθήνα)

Ημερομηνία: Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026

Ώρα Προσέλευσης: 19:30 | Ώρα Έναρξης: 19:45

Είσοδος: 6 ευρώ (Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)