Δυνατές συγκινήσεις και ανατροπές έρχονται απόψε στη δραματική σειρά του MEGA «Η γη της ελιάς». Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες αλήθειες και αποφάσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον τους.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:00:

Η είδηση της δολοφονίας της Χριστιάνας σκάει σαν βόμβα στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και συντρίβει την Αλεξάνδρα, καθώς τη γεμίζει με τύψεις για το τραγικό τέλος της κόρης της. Η απόφαση της Αμαλίας να μετακομίσει στην Κρήτη ενθουσιάζει τον Μανώλη. Η Κούλα, έτοιμη να φύγει για την Αυστραλία, αποχαιρετάει όλους τους φίλους της, αλλά στον Κουράκο, τον «καρμικό της έρωτα», επιφυλάσσει κάτι πιο ιδιαίτερο. Η Αναστασία βγαίνει ραντεβού με τον Λουκά, στα κρυφά, ενώ η Μυρτώ αφήνει άναυδο τον Παρασκευά ανακοινώνοντάς του ότι είναι έγκυος. Εκείνος αντιδρά αρνητικά και της λέει ότι δεν είναι έτοιμος για μια τέτοια εξέλιξη στη ζωή του. Ο Μανώλης και η Αμαλία κάνουν αμοιβαίες εξομολογήσεις, αναγνωρίζοντας πως η σχέση τους έσωσε και τους δυο από τον σκοτεινό τους εαυτό. Η Μαργαρίτα πηγαίνει να δει έναν καινούργιο ελαιώνα και ξαφνικά εμφανίζεται μπροστά της ο Λεωνίδας. Μια απόφαση που παίρνει ο Παρασκευάς, φέρνει μεγάλη αλλαγή στη ζωή του.

Δείτε το trailer: