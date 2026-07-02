Ο αγώνας της Ελλάδας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (2/7).
Η Εθνική ομάδα έχει τρεις νίκες και μία ήττα μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του ομίλου και θέλει να πάει στο 4-1 και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση των προκριματικών.
Αναλυτικά το πρόγραμμα
15:00 Novasports Start Wimbledon
15:30 Novasports Prime Wimbledon
17:30 Novasports Start Wimbledon
19:00 ΕΡΤ1 Ρουμανία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ
20:00 Novasports Start Wimbledon
20:30 Novasports Prime Wimbledon
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αυστρία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου