Ο αγώνας της Ελλάδας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027 ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (2/7).

Η Εθνική ομάδα έχει τρεις νίκες και μία ήττα μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του ομίλου και θέλει να πάει στο 4-1 και να κάνει ακόμη ένα βήμα για την εξασφάλιση της πρόκρισης στην επόμενη φάση των προκριματικών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

15:00 Novasports Start Wimbledon

15:30 Novasports Prime Wimbledon

17:30 Novasports Start Wimbledon

19:00 ΕΡΤ1 Ρουμανία – Ελλάδα Προκριματικά Παγκόσμιου Κυπέλλου Μπάσκετ

20:00 Novasports Start Wimbledon

20:30 Novasports Prime Wimbledon

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Αυστρία Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου