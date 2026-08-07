Η δημοφιλής αστυνομική σειρά μυστηρίου «Έτερος Εγώ», που αγαπήθηκε από το κοινό και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, έρχεται κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 23:00 στον ΑΝΤ1 για να γεμίσει τα βράδια του καλοκαιριού με μυστήριο, γρίφους, αγωνία και ανατροπές που κόβουν την ανάσα.

Μια σειρά δολοφονιών θορυβεί τις αστυνομικές αρχές, καθώς μυστηριώδεις συμβολισμοί εντοπίζονται σε κάθε τόπο εγκλήματος. Μέσα από συνεχείς ανατροπές και κλιμακούμενη αγωνία, η σειρά «Έτερος Εγώ» αναδεικνύει το ψυχολογικό βάθος των χαρακτήρων και θέτει στο προσκήνιο το διαχρονικό ερώτημα: Πού τελειώνει η λογική… και πού αρχίζει η σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου;

Όσα θα δούμε την εβδομάδα 10-13 Αυγούστου

Τα τελευταία επεισόδια του 3ου κύκλου «Έτερος Εγώ: Νέμεσις», έρχονται αυτή τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, στις 23:00 στον ΑΝΤ1.

Έτερος Εγώ – Κ3 «Νέμεσις»:

Μια έκρηξη επαναφέρει τον Δημήτρη Λαΐνη στην ενεργό δράση, καθώς οι Αρχές ζητούν ξανά τη συμβολή του. Τελικά, οι πάντες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις συνέπειες των επιλογών τους! Η Νέμεσις θα έρθει για όλους!

Δευτέρα 10 Αυγούστου – Επεισόδιο 5

Τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα ανατρέπουν τα πάντα στην υπόθεση της έκρηξης, οδηγώντας σε ένα ακόμα αδιέξοδο. Αντιμέτωπη με τα νέα δεδομένα, η αστυνομία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο με σκοπό να ταράξει τα νερά.

Τρίτη 11 Αυγούστου – Επεισόδιο 6

Μια απρόσμενη συμμαχία γεννιέται, καθώς το σχέδιο της αστυνομίας αποτυγχάνει αναγκάζοντας τον Λαΐνη να εμπλακεί στην έρευνα. Στο μεταξύ, οι Αρχές ενημερώνονται για έναν ακόμη φόνο.

Τετάρτη 12 Αυγούστου – Επεισόδιο 7

Η αστυνομία σημειώνει επιτέλους μια μεγάλη επιτυχία στην έρευνά της, χάρη στη βοήθεια όχι μόνο του Δημήτρη Λαΐνη αλλά και κάποιων απρόσμενων συμμάχων.

Πέμπτη 13 Αυγούστου – Επεισόδιο 8

Στο τελευταίο επεισόδιο, ο Δημήτρης Λαΐνης καταφέρνει να ενώσει όλα τα κομμάτια του παζλ. Την ίδια ώρα, η αστυνομία δέχεται μια αναπάντεχη πρόταση που προκαλεί ηθικά διλήμματα.

Δείτε το trailer: