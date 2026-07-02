Ο πρίγκιπας Χάρι και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ενδέχεται να βρεθούν τελικά τετ α τετ κατά την επικείμενη επιστροφή του πρώτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Κέιτ Μίντλετον ασκεί πιέσεις στον σύζυγό της για μια οικογενειακή συνάντηση.

Αν και οι σχέσεις των δύο αδελφών παραμένουν εξαιρετικά ψυχρές μετά τις δημόσιες αποκαλύψεις του δούκα του Σάσεξ, η παρουσία ολόκληρης της οικογένειας Σάσεξ στο Λονδίνο ανοίγει ένα νέο παράθυρο επικοινωνίας.

Σύμφωνα με πηγή από το παλάτι που μίλησε στο Us Weekly, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επιθυμεί να δοθεί μια ευκαιρία επαναπροσέγγισης.

«Αυτή τη στιγμή ο Ουίλιαμ δεν σχεδιάζει να βρίσκεται εκεί, όμως τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν. Η Κέιτ προσπαθεί να τον πείσει να συναντήσει τον Χάρι, τη Μέγκαν και τα παιδιά τους. Θέλει κι εκείνη να δει τα παιδιά. Δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η ευκαιρία να γνωρίσουν τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, γι’ αυτό και όταν έμαθαν ότι θα έρθουν, αιφνιδιάστηκαν. Προσπαθούν να κάνουν αυτή τη συνάντηση πραγματικότητα, επειδή τέτοιες ευκαιρίες είναι εξαιρετικά περιορισμένες», ανέφερε χαρακτηριστικά η συγκεκριμένη πηγή.

Οι όροι του διαδόχου και ο αιφνιδιασμός

Η άφιξη της Μέγκαν Μαρκλ μαζί με τον πρίγκιπα Άρτσι και την πριγκίπισσα Λίλιμπετ φαίνεται πως έπιασε απροετοίμαστο το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας. Παρά τις προσπάθειες της Κέιτ, η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον διάδοχο του θρόνου, ο οποίος παραμένει ιδιαίτερα επιφυλακτικός.

«Ελπίζει ότι ο Ουίλιαμ θα εμφανιστεί, όμως θα σεβαστεί την απόφασή του», πρόσθεσε το ίδιο πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας, συμπληρώνοντας αναφορικά με τις προϋποθέσεις που θέτει η πλευρά του Ουίλιαμ: «Δεν είναι θέμα του χρονοδιαγράμματος του Ουίλιαμ, αλλά του Χάρι. Επίσης, δεν περίμεναν ότι ο Χάρι θα ερχόταν στη Βρετανία μαζί με τη Μέγκαν και τα παιδιά, γι’ αυτό και ο Ουίλιαμ εμφανίζεται επιφυλακτικός. Αν δεν αισθάνεται έτοιμος, η επανένωση δεν θα γίνει».

Η στάση του βασιλιά Καρόλου και τα μέτρα ασφαλείας

Από την πλευρά του, ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να δει τον γιο και τα εγγόνια του, έχοντας στο πλευρό του τη βασίλισσα Καμίλα. Η διαδικασία της συμφιλίωσης, ωστόσο, αντιμετωπίζεται με ρεαλισμό από το Μπάκιγχαμ.

«Ο βασιλιάς γνωρίζει πως η αποκατάσταση της σχέσης δεν είναι εύκολη υπόθεση και θα απαιτήσει υπομονή. Η βασίλισσα Καμίλα στηρίζει τις προσπάθειες για βελτίωση του κλίματος. Υπάρχει αισιοδοξία ότι αυτή η επίσκεψη μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βήμα, όχι μόνο για τη σχέση του Καρόλου με τον Χάρι, αλλά και για την επαναπροσέγγιση του Χάρι με τον Ουίλιαμ», σημειώνεται από τις ίδιες πηγές.

Το ταξίδι, το οποίο πραγματοποιείται με αφορμή την προώθηση των Invictus Games 2027 στο Μπέρμιγχαμ, αποτελεί την πρώτη κοινή εμφάνιση των παιδιών του Χάρι και της Μέγκαν στο βρετανικό έδαφος μετά το 2022. Λόγω της έκρυθμης κατάστασης, ο δούκας του Σάσεξ έχει μεριμνήσει για τη μετακίνηση της οικογένειάς του με ιδιωτική ομάδα προστασίας, καθώς το Page Six αναφέρει ότι αναμένεται τεράστιο ενδιαφέρον από τα ΜΜΕ.